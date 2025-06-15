Снижает уровень сахара в крови: на Черниговщине вывели первый отечественный сорт съедобного лопуха

На опытной станции "Маяк" в Крутах завершают сортовое испытание съедобного лопуха, в котором можно потреблять листья, черешки и корнеплод. Ранее селекцию лопуха в стране проводили только в лекарственном направлении.

Related video

Селекционеры опытной станции "Маяк" в Черниговской области завершают сортовое испытание первого отечественного сорта овощного лопуха и планируют передать новый сорт в государственный реестр, пишет издание "Черниговщина".

Разработчик овощного лопуха младший научный сотрудник исследовательской станции Александр Позняк объясняет, что этот овощ прямой, а не разветвленный и имеет меньшую вегетативную массу. Главное же преимущество этого компактного лопуха — товарность корнеплода.

Селекционер станции "Маяк" Александр Позняк Фото: Чернігівщина

Для использования, отмечает ученый, подходят и листья, и ножка лопуха, которые употребляют молодыми в ранневесенний период, хотя зимой также можно лакомиться полезным овощем, если выращивать молодые листья на салаты на подоконнике.

Причем особенно ценной эта двухлетняя культура для людей, страдающих сахарным диабетом.

"В корнях лопуха содержится инулин", — отмечает Александр Позняк.

Использовать природный пребиотик, который снижает уровень сахара и холестерина в крови, можно в любом виде: как ингредиент в салатах, делать напитки, можно тушить, отваривать, жарить или делать из них голубцы.

Свой сорт с содержанием инулина на уровне 7% ученый считает очень перспективным и планирует вскоре передать его в государственное сортоиспытание.

Поле со съедобными лопухами в Крутах Фото: Чернігівщина

До сих пор форм овощного лопуха в Украине не было. Впрочем, это направление чрезвычайно популярно в Китае и Японии. Собственно, именно там Александр Позняк и покупал исходную форму растения.

Напомним, россияне уничтожили в Харькове единственный в стране и один из крупнейших в мире Банк генетических ресурсов растений. В хранилище хранилось более 160 тыс. сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира.

Также Фокус писал о непрерывном увеличении цен на продукты для украинского борща. Овощи дорожают потому, что в местных хозяйствах сократился их объем.