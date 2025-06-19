Народна депутатка Марія Мезенцева та командир ЗСУ Юрій Федоренко стали батьками

Народна депутатка України Марія Мезенцева-Федоренко та її чоловік, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", депутат Київської міської ради Юрій Федоренко стали батьками первістка.

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У Марії та Юрія народився син. Народна депутатка Ірина Геращенко привітала подружжя з народженням первістка на своїй сторінці у Facebook 19 травня.

"В колеги Марії Мезенцевої народився син. Щиро вітаємо! Щасливої долі малюку!" — написала Ірина.

Ірина Геращенко повідомила про народження сина в Марії Мезенцевої-Федоренко Фото: скриншот

13 червня у своєму профілі в Instagram Марія Мезенцева-Федоренко публікувала фото візиту делегації парламентарів мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), в якому брала участь.

Марія Мезенцева вийшла заміж рік тому

Депутатка Марія Мезенцева вийшла заміж за командира підрозділу "Ахіллес" та депутата Київської міськради Юрія Федоренка 24 квітня 2024 року. Церемонія відбулася у Києві.

"Любов переможе", — написала Марія у дописі зі світлинами з весілля в Instagram.

Марія Мезенцева-Федоренко вийшла заміж за командира полку безпілотних систем Юрія Фдеоренка Фото: ze.maria.168\Instagram

Що відомо про Марію Мезенцеву та Юрія Федоренка

Народна депутатка від "Слуги народу" Мезенцева народилася 10 грудня 1989. Вона починала свою політичну кар'єру у Харкові. У 2015 році Марія була обрана депутаткою міської ради від партії "Самопоміч".

У 2019 році на виборах до Верховної Ради України Марія Мезенцева балотувалася від партії "Слуга народу". Вона отримала мандат народного депутата в мажоритарному округу №168 (Шевченківський район Харкова) та обійняла посаду заступниці голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. У січні 2023 року Мезенцева стала головою Комітету з питань рівності і недискримінації в ПАРЄ.

Юрій Федоренко народився 26 квітня 1991 року, у 2017 році закінчив навчання в Національній академії внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" з відзнакою. У 2009-2015 роках служив за контрактом в Національній гвардії України, з 2014 року брав участь в Антитерористичній операції на сході.

З 2019 року обіймає посаду позаштатного консультанта комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У 2020 році Юрій Федоренко був обраний депутатом Київської міської ради ІХ скликання від партії "Слуга народу".

У 2023 році Федоренко став командиром роти ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Згодом рота масштабувалася у батальйон, а потім — у полк.

Нагадаємо, 24 травня колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон вдев'яте став батьком. Допис про народження доньки надвечір опублікувала його дружина Керрі Джонсон.