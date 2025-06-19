Народный депутат Мария Мезенцева и командир ВСУ Юрий Федоренко стали родителями

Народный депутат Украины Мария Мезенцева-Федоренко и ее муж, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", депутат Киевского городского совета Юрий Федоренко стали родителями первенца.

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У Марии и Юрия родился сын. Народный депутат Ирина Геращенко поздравила супругов с рождением первенца на своей странице в Facebook 19 мая.

"У коллеги Марии Мезенцевой родился сын. Искренне поздравляем! Счастливой судьбы малышу!" — написала Ирина.

Ирина Геращенко сообщила о рождении сына у Марии Мезенцевой-Федоренко Фото: скриншот

13 июня в своем профиле в Instagram Мария Мезенцева-Федоренко публиковала фото визита делегации парламентариев сети Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в котором принимала участие.

Мария Мезенцева вышла замуж год назад

Депутат Мария Мезенцева вышла замуж за командира подразделения "Ахиллес" и депутата Киевского горсовета Юрия Федоренко 24 апреля 2024 года. Церемония состоялась в Киеве.

"Любовь победит", — написала Мария в заметке с фотографиями со свадьбы в Instagram.

Мария Мезенцева-Федоренко вышла замуж за командира полка беспилотных систем Юрия Фдеоренко Фото: ze.maria.168\Instagram

Что известно о Марии Мезенцевой и Юрии Федоренко

Народный депутат от "Слуги народа" Мезенцева родилась 10 декабря 1989 года. Она начинала свою политическую карьеру в Харькове. В 2015 году Мария была избрана депутатом городского совета от партии "Самопомощь".

В 2019 году на выборах в Верховную Раду Украины Мария Мезенцева баллотировалась от партии "Слуга народа". Она получила мандат народного депутата по мажоритарному округу №168 (Шевченковский район Харькова) и заняла должность заместителя председателя комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. В январе 2023 года Мезенцева стала председателем Комитета по вопросам равенства и недискриминации в ПАСЕ.

Юрий Федоренко родился 26 апреля 1991 года, в 2017 году окончил обучение в Национальной академии внутренних дел по специальности "Правоведение" с отличием. В 2009-2015 годах служил по контракту в Национальной гвардии Украины, с 2014 года участвовал в Антитеррористической операции на востоке.

С 2019 года занимает должность внештатного консультанта комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В 2020 году Юрий Федоренко был избран депутатом Киевского городского совета ІХ созыва от партии "Слуга народа".

В 2023 году Федоренко стал командиром роты ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Впоследствии рота масштабировалась в батальон, а затем — в полк.

Напомним, 24 мая бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в девятый раз стал отцом. Сообщение о рождении дочери вечером опубликовала его жена Кэрри Джонсон.