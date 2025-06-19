"Ця чудська глушина була придатком": історик пояснив, чому Росія — не Русь (відео)

Русь і Росія, попри твердження кремлівської пропаганди, не мають прямого історичного зв'язку. Згадки в літописах свідчать про те, що перші поселення на місці сучасної Москви з'явилися через 300 років після того, як почала розвиватися та зміцнюватися Давня Русь зі столицею у Києві.

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Український історик Олександр Бабич пояснив для YouTube-каналу TripMustGoOn, що "руське" — це зовсім не те саме, що "російське". За його словами, землі навколо заснованої у ХІІ столітті Москви називалися Заліссям та не відносилися до Русі.

Історик нагадав, що невелике село Москва вперше згадується в літописі у 1147 році — вже після смерті чернігівського князя Володимира Мономаха, тому ці землі не мають жодного стосунку до золотої доби київської історії.

"Поки Русь зі столицею в Києві триста років жила, розвивалась і зміцнювалась, на місці Москви ще жаби квакали та вовки вили", — зазначається в ролику.

Один із молодших синів Мономаха, Юрій Долгорукий, залишився без князівського престолу, і його відправили до прикордонних лісів у найдальший кут Давньої Русі.

У відео наводиться цитата російського історика Василя Ключевського.

"Юрій Долгорукий, один із молодших синів Мономаха, був першим серед цілої низки князів Ростовської області, яка при ньому відокремилися в окреме князівство: до того часу ця чудська глушина слугувала придатком південного князівства Переяславського", — писав Ключевський.

Відстань від Переяславля до Москви сягає майже 1 000 км. Ця земля називалася Залісся, і там проживали фіно-угорські народи: мокша, чудь і меря, пояснив авторам відео Олександр Бабич.

Він також зазначив, що в літописах часто можна знайти записи про те, що до тієї віддаленої землі хтось їде "з Русі" та звідти повертається "на Русь". Це є аргументом на користь того, що спадкоємцями Русі є Київ та землі сучасної України, а російські Москва, Суздаль і Владимир були не Руссю, а Заліссям.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 23 травня заявив про "шкоду" книги колишнього президента України Леоніда Кучми "Україна — не Росія". Він назвав її "псевдонауковою" і заявив, що "вороги Росії" намагаються "посварити російські народи".

В Telegram-каналі "Осторожно, новости", який пов'язують із ведучою Ксенією Собчак, 21 січня писали, що депутат Саратовської облдуми від КПРФ Денис Буланов запропонував перейменувати Чорне море на Руське, бо нібито так воно називалося століттями.