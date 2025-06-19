"Эта чудская глушь была придатком": историк объяснил, почему Россия — не Русь (видео)

Русь и Россия, несмотря на утверждения кремлевской пропаганды, не имеют прямой исторической связи. Упоминания в летописях свидетельствуют о том, что первые поселения на месте современной Москвы появились через 300 лет после того, как начала развиваться и укрепляться Древняя Русь со столицей в Киеве.

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Украинский историк Александр Бабич объяснил для YouTube-канала TripMustGoOn, что "русское" — это совсем не то же самое, что "русское". По его словам, земли вокруг основанной в ХІІ веке Москвы назывались Залесьем и не относились к Руси.

Историк напомнил, что небольшое село Москва впервые упоминается в летописи в 1147 году — уже после смерти черниговского князя Владимира Мономаха, поэтому эти земли не имеют никакого отношения к золотому веку киевской истории.

"Пока Русь со столицей в Киеве триста лет жила, развивалась и укреплялась, на месте Москвы еще лягушки квакали и волки выли", — отмечается в ролике.

Один из младших сыновей Мономаха, Юрий Долгорукий, остался без княжеского престола, и его отправили в пограничные леса в самый дальний угол Древней Руси.

В видео приводится цитата российского историка Василия Ключевского.

"Юрий Долгорукий, один из младших сыновей Мономаха, был первым среди целого ряда князей Ростовской области, которая при нем обособилась в отдельное княжество: до того времени эта чудская глушь служила придатком южного княжества Переяславского", — писал Ключевский.

Расстояние от Переяславля до Москвы достигает почти 1 000 км. Эта земля называлась Залесье, и там проживали финно-угорские народы: мокша, чудь и меря, объяснил авторам видео Александр Бабич.

Он также отметил, что в летописях часто можно найти записи о том, что в ту отдаленную землю кто-то едет "из Руси" и оттуда возвращается "на Русь". Это является аргументом в пользу того, что наследниками Руси являются Киев и земли современной Украины, а российские Москва, Суздаль и Владимир были не Русью, а Залесьем.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 мая заявил о "вреде" книги бывшего президента Украины Леонида Кучмы "Украина — не Россия". Он назвал ее "псевдонаучной" и заявил, что "враги России" пытаются "поссорить русские народы".

В Telegram-канале "Осторожно, новости", который связывают с ведущей Ксенией Собчак, 21 января писали, что депутат Саратовской облдумы от КПРФ Денис Буланов предложил переименовать Черное море в Русское, потому что якобы так оно называлось веками.