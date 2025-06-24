11-річний українець роками страждав від невідомої хвороби: який діагноз поставили лікарі

Хлопчик почав відчувати симптоми ще 9 років тому — сім’я зверталась до медиків, але ті ставили різні діагнози й допомагали лиш полегшити стан дитини на певний час. Врешті запідозривши грибкову інфекцію, маленького пацієнта направили у центр, де знайшли справжню причину хвороби.

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Історія хлопця почалася ще у два роки. У західноукраїнському спеціалізованому центрі "Центр дитячої медицини" (ЗУСДМЦ) розповіли, що його мучили постійна нудота й епізоди блювання. Поївши, він відчував дискомфорт.

Однак медики, до яких зверталась сім’я, не знаходили відповіді на головне питання. Дитині ставили різні діагнози й призначали терапію, але це лише давало тимчасове полегшення. Побачивши під час одного з обстежень білий наліт на слизовій стравоходу і запідозривши грибкову інфекцію, лікарі направили пацієнта в ЗУСДМЦ.

Медики провели ретельне обстеження з біопсією і змогли знайти точну відповідь, від чого роками страждав українець. У нього діагностували еозинофільний езофагіт — хронічне запалення стравоходу, пов’язане з алергією.

Керівниця Клініки дитячої гастроентерології Віта Волощук пояснила, що ця хвороба найчастіше вражає дітей і підлітків з алергічним фоном. Наприклад, йдеться про бронхіальну астму, атопічний дерматит або харчові алергії.

Без лікування ця хвороба може призвести до звуження стравоходу, тому дитина поступово втрачає здатність ковтати їжу. Цим, очевидно, й пояснювався біль при ковтанні, який окрім нудоти й печіння діймав хлопця.

Встановивши справжню причину симптомів, пацієнту призначили спеціальну дієту та медикаменти. В результаті слизова загоїлася, симптоми зникли, а обстеження — в нормі.

Волощук наголосила, що еозинофільний езофагіт потребує тривалого лікування, регулярного нагляду та повторних біопсій навіть у випадку, якщо дитина вже добре почувається. Такий моніторинг необхідний, бо симптоми можуть без попередження повертатись.

"Якщо ваша дитина часто скаржиться на нудоту, біль або утруднення при ковтанні, не варто ігнорувати ці сигнали. Це не завжди "нерви" або "вірус". Іноді — це хвороба, яка роками маскується, чекаючи, поки її виявлять", — додали у ЗУСДМЦ.

Фокус наголошує, що цей матеріал має інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на здоров’я. Редакція закликає звертатися зі скаргами на свій стан до лікарів.

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