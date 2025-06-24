11-летний украинец годами страдал от неизвестной болезни: какой диагноз поставили врачи

Мальчик начал испытывать симптомы еще 9 лет назад — семья обращалась к медикам, но те ставили разные диагнозы и помогали лишь облегчить состояние ребенка на время. Наконец заподозрив грибковую инфекцию, маленького пациента направили в центр, где нашли истинную причину болезни.

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История парня началась еще в два года. В западноукраинском специализированном центре "Центр детской медицины" (ЗУСДМЦ) рассказали, что его мучили постоянная тошнота и эпизоды рвоты. Поев, он чувствовал дискомфорт.

Однако медики, к которым обращалась семья, не находили ответа на главный вопрос. Ребенку ставили разные диагнозы и назначали терапию, но это лишь давало временное облегчение. Увидев во время одного из обследований белый налет на слизистой пищевода и заподозрив грибковую инфекцию, врачи направили пациента в ЗУСДМЦ.

Медики провели тщательное обследование с биопсией и смогли найти точный ответ, от чего годами страдал украинец. У него диагностировали эозинофильный эзофагит — хроническое воспаление пищевода, связанное с аллергией.

Руководитель Клиники детской гастроэнтерологии Вита Волощук объяснила, что эта болезнь чаще всего поражает детей и подростков с аллергическим фоном. Например, речь идет о бронхиальной астме, атопическом дерматите или пищевых аллергиях.

Без лечения эта болезнь может привести к сужению пищевода, поэтому ребенок постепенно теряет способность глотать пищу. Этим, очевидно, и объяснялась боль при глотании, которая кроме тошноты и жжения донимала парня.

Установив истинную причину симптомов, пациенту назначили специальную диету и медикаменты. В результате слизистая зажила, симптомы исчезли, а обследования — в норме.

Волощук отметила, что эозинофильный эзофагит требует длительного лечения, регулярного наблюдения и повторных биопсий даже в случае, если ребенок уже хорошо себя чувствует. Такой мониторинг необходим, потому что симптомы могут без предупреждения возвращаться.

"Если ваш ребенок часто жалуется на тошноту, боль или затруднение при глотании, не стоит игнорировать эти сигналы. Это не всегда "нервы" или "вирус". Иногда — это болезнь, которая годами маскируется, ожидая, пока ее обнаружат", — добавили в ЗУСДМЦ.

Фокус отмечает, что этот материал носит информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на здоровье. Редакция призывает обращаться с жалобами на свое состояние к врачам.

Напомним, 13 июня стало известно о распространении по миру нового штамма COVID-19, который прозвали "Нимбусом". Специалисты публиковали список основных симптомов, которые встречаются у больных.

В Reuters информировали, что в Конго в ноябре прошлого года 143 человека умерли от неизвестной болезни. Инфицированные страдали симптомами, которые напоминали грипп.