Арестович поскаржився, що його ледь не побив у Європі "дідусь": той пояснив, за що (відео)

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що під час прогулянки "в одній іноземній державі" до нього підійшов чоловік похилого віку й став погрожувати побиттям. У соцмережах з'явилася відповідь чоловіка, який стверджує, що він зустрів ексрадника ОП на узбережжі у Валенсії в Іспанії та хотів ударити його по обличчю.

Related video

В інтерв'ю блогеру Олександру Шелесту, опублікованому на YouTube, Олексій Арестович заявив, що "дідусь років за 60" підійшов до нього на вулиці та заявив, що "хоче його пере**ати" за зраду України.

"А по ньому видно: це отак переживають люди, які спочатку були прихильниками. І така дружина його з авоською маячить вдалині", — сказав Арестович.

Він додав, що пригрозив чоловікові скандалом, викликом поліції та депортацією.

Арестович заявив про погрози від "дідуся": чоловік розповів свою версію

У мережі поширилося відео, в якому чоловік у спортивній фізичній формі розповідає, що це він зустрівся з Арестовичем на узбережжі Валенсії.

"Це той дідусь 67-річний, який підійшов до тебе, Олексій, і спитав про твою 34-ту вилазку за лінію фронту. Ти почав блеяти щось: "Ви хочете зі мною посваритися". Я тобі сказав, що просто хочу вдарити тебе по обличчю", — говорить чоловік у ролику.

Чоловік стверджує, що після почутих погроз в ексрадника Офісу президента затремтіли руки, він впустив і розбив телефон. Утім, відео, яке могло б підтвердити його слова, немає.

"І коли я на нього замахнувся, він так прикрився. Поруч стояла моя дружина, 63-річна красуня, дуже шкода, що вона не зняла всієї цієї ганьби. Напевно, він наклав у штани все-таки. Тож, Олексію, бійся ходити по європейських містах і набережних, щоб такі дідусі, як я, і такі бабусі, як моя дружина, не відшмагали тебе авоськами", — звертається чоловік до Арестовича.

Заяви Арестовича про Україну

10 червня в інтерв'ю Шелесту Арестович заявив, що зневажає українців, та назвав громадян України "фуфлом", об яке потрібно "витирати чоботи".

17 червня Арестович дав новий прогноз щодо майбутнього України, назвав її "антипроектом" державної системи та ідеології, у якого немає перспектив. На його погляд, через дії політиків українці "опиняться в могилах, а тим, кому пощастить, поїдуть писати мемуари до Франції, Канади та інших країн".