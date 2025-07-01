Арестович пожаловался, что его едва не избил в Европе "дедушка": тот объяснил, за что (видео)

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что во время прогулки "в одном иностранном государстве" к нему подошел пожилой мужчина и стал угрожать избиением. В соцсетях появился ответ мужчины, который утверждает, что он встретил экс-советника ОП на побережье в Валенсии в Испании и хотел ударить его по лицу.

Related video

В интервью блогеру Александру Шелесту, опубликованном на YouTube, Алексей Арестович заявил, что "дедушка лет за 60" подошел к нему на улице и заявил, что "хочет его пере**ать" за измену Украине.

"А по нему видно: это так переживают люди, которые изначально были сторонниками. И такая жена его с авоськой маячит вдали", — сказал Арестович.

Он добавил, что пригрозил мужчине скандалом, вызовом полиции и депортацией.

Арестович заявил об угрозах от "дедушки": мужчина рассказал свою версию

В сети распространилось видео, в котором мужчина в спортивной физической форме рассказывает, что это он встретился с Арестовичем на побережье Валенсии.

"Это тот дедушка 67-летний, который подошел к тебе, Алексей, и спросил о твоей 34-й вылазке за линию фронта. Ты начал блеять что-то: "Вы хотите со мной поссориться". Я тебе сказал, что просто хочу ударить тебя по лицу", — говорит мужчина в ролике.

Мужчина утверждает, что после услышанных угроз у экс-советника Офиса президента задрожали руки, он уронил и разбил телефон. Впрочем, видео, которое могло бы подтвердить его слова, нет.

"И когда я на него замахнулся, он так прикрылся. Рядом стояла моя жена, 63-летняя красавица, очень жаль, что она не сняла всего этого позора. Наверное, он наложил в штаны все-таки. Так что, Алексей, бойся ходить по европейским городам и набережным, чтобы такие дедушки, как я, и такие бабушки, как моя жена, не отхлестали тебя авоськами", — обращается мужчина к Арестовичу.

Заявления Арестовича об Украине

10 июня в интервью Шелесту Арестович заявил, что презирает украинцев, и назвал граждан Украины "фуфлом", о которое нужно "вытирать сапоги".

17 июня Арестович дал новый прогноз относительно будущего Украины, назвав ее "антипроектом" государственной системы и идеологии, у которого нет перспектив. На его взгляд, из-за действий политиков украинцы "окажутся в могилах, а тем, кому повезет, поедут писать мемуары во Францию, Канаду и другие страны".