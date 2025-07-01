За 15 см від голови сина: у Києві обстріляли авто ветеранки ЗСУ (фото)

У колишню керівницю інструкторського відділу фонду "Повернись живим" Вікторію Дворецьку стріляв невідомий, коли вона їхала додому на авто з шестирічним сином.

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Інцидент стався 30 червня біля ринку "Виноградар", розповіла Вікторія на своїй сторінці у Facebook.

Проїжджаючи повз ринок, вона звернула увагу, як якийсь велосипедист бив рукою по склу іншої машини.

"І вже за хвилину-дві я почула дивний звук — дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутися і вибігаю до неї. Мамкин гангстер, мабуть, не очікуючи, що я зупинюся, тікає на велосипеді всередину ринку", — пише автор.

Оглянувши машину, вона побачила отвір за 15 см нижче заднього скла, з того боку, де в автокріслі сидів її син Іван.

"Чи замислювалася я коли-небудь серйозно про пневматику? Та ні. Але коли ти бачиш, що якби в цього мудака були трохи рівніші руки, то і скло, і куля могли бути біля голови твоєї дитини — воно сприймається зовсім інакше", — продовжила Дворецька.

Вона викликала поліцію, і вже незабаром на місце події приїхали криміналісти, які взяли свідчення і прийняли заяву. Оскільки все трапилося в жвавому місці, де багато камер відеоспостереження, вже за годину Вікторії показали відео, щоб знайти на записах велосипедиста, який стріляв.

За її словами, судячи з характеру дірки в авто, невідомий використовував пневматичний пістолет.

"Враховуючи, що відстань була метрів 20, то схоже на флобер", — припустила Вікторія.

Куля влучила в машину за 15 см від заднього скла Фото: Вікторія Дворецька/Facebook Фото: Вікторія Дворецька/Facebook

Вона сподівається на ефективну роботу поліції і водночас зазначає, що навіть якщо правопорушника знайдуть, йому загрожує лише адміністративний штраф за дрібне хуліганство.

Дворецька додала, що вона — за володіння зброєю і сама має її. Але вона має бути зареєстрована згідно із законодавством:

"Бо для розуміння, якби в момент, коли якийсь ненормальний стріляє в мою дитину, я застосую власну зброю, навіть для пострілу в повітря, то більше за все, якраз я б сиділа в дільниці і на мене чекали б суди. Мою зброю можна ідентифікувати за балістичною експертизою — і це, перш за все, і є розуміння відповідальності".

Перевіривши інтернет, вона з'ясувала, що в мережі можна без проблем купити пневматичний пістолет.

"У мене питання: навіщо? Навіщо зброя, яку може купити будь-яка мавпа і почуватися гангстером? Зброя, яка може вистрілити у вас або дітей просто на вулиці. Чому ми так багато говоримо про обіг і право на вогнепальну зброю для громадян, готових реєструвати, бути нормальними користувачами, і зовсім нічого не робимо з тисячами тих, хто за кілька тисяч гривень може отримати зброю і робити що завгодно, стріляти по вас просто, тому що йому не сподобалася ваша машина, без серйозних наслідків?" — запитує ветеранка.

Наприкінці публікації Вікторія попросила відгукнутися тих, хто був у той момент на місці події і має відео з реєстратора.

Місце, де сталася стрілянина Фото: Вікторія Дворецька/Facebook

На момент написання матеріалу публічної реакції правоохоронців ще не було.

Раніше Фокус писав, що у Львові учні влаштували в школі стрілянину з пістолета, а під Харковом чоловік обстріляв комунальників, використовуючи, імовірно, пневматичну зброю.