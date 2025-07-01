В 15 см от головы сына: в Киеве обстреляли авто ветерана ВСУ (фото)

В руководительницу инструкторского отдела фонда "Повернись живим" Викторию Дворецкую стрелял неизвестный, когда она ехала домой на авто с шестилетним сыном.

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Инцидент произошел 30 июня возле рынка "Виноградарь", рассказала Виктория на своей странице в Facebook.

Проезжая мимо рынка, она обратила внимание, как некий велосипедист бил рукой по стеклу другой машины.

"И уже через минуту-две я услышала странный звук – смотрю в зеркало заднего вида и вижу существо на велосипеде, которое стреляет по нашей машине из похожего на оружие предмета. Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка", – пишет автор.

Осмотрев машину, она увидела отверстие в 15 см ниже заднего стекла, с той стороны, где в автокресле сидел ее сын Иван.

"Задумывалась ли я когда-нибудь серьезно о пневматике? Да нет. Но когда ты видишь, что если бы у этого мудака были немного ровнее руки, то и стекло, и пуля могли быть возле головы твоего ребенка — оно воспринимается совсем иначе", – продолжила Дворецкая.

Она вызвала полицию, и уже вскоре на место происшествия приехали криминалисты, которые взяли показания и приняли заявление. Поскольку все случилось в оживленном месте, где много камер видеонаблюдения, уже через час Виктории показали видео, чтобы найти на записях стрелявшего велосипедиста.

По ее словам, судя по характеру дыры в авто, неизвестный использовал пневматический пистолет.

"Учитывая, что расстояние было метров 20, то похоже на флобер", – предположила Виктория.

Пуля попала в машину в 15 см от заднего стекла Фото: Виктория Дворецкая/Facebook Фото: Виктория Дворецкая/Facebook

Она надеется на эффективную работу полиции и в то же время отмечает, что даже если правонарушителя найдут, ему грозит всего лишь административный штраф за мелкое хулиганство.

Дворецкая добавила, что она – за владение оружием и сама имеет его. Но оно должно быть зарегистрировано согласно законодательства:

"Ибо для понимания, если бы в момент, когда какой-то ненормальный стреляет в моего ребенка, я применю собственное оружие, даже для выстрела в воздух, то больше всего, как раз я бы сидела в участке и меня ждали бы суды. Мое оружие можно идентифицировать по баллистической экспертизе — и это, прежде всего, и есть понимание ответственности".

Проверив Интернет, она выяснила, что в сети можно без проблем купить пневматический пистолет.

"У меня вопрос: зачем? Зачем оружие, которое может купить любая обезьяна и чувствовать себя гангстером? Оружие, которое может выстрелить в вас или детей прямо на улице. Почему мы так много говорим об обороте и праве на огнестрельное оружие для граждан, готовых регистрировать, быть нормальными пользователями и совсем ничего не делаем с тысячами тех, кто за пару тысяч гривен может получить оружие и делать что угодно, стрелять по вам просто, потому что ему не понравилась ваша машина, без серьезных последствий?" – спрашивает ветеран.

В конце публикации Виктория попросила отозваться тех, кто был в тот момент на месте происшествия и имеет видео с регистратора.

Место, где произошла стрельба Фото: Виктория Дворецкая/Facebook

На момент написания материала публичной реакции правоохранителей еще не было.

Ранее Фокус писал, что во Львове ученики устроили в школе стрельбу из пистолета, а под Харьковом мужчина обстрелял коммунальщиков, используя, предположительно, пневматическое оружие.