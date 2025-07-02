Джерело здоров'я та сили: де в Україні є цілюще мінеральне озеро (відео)

Озеро Солоний Лиман майже круглої форми розташоване на Дніпропетровщині. І лікувались там з давніх часів, ще до появи курортів.

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Озеро Солоний Лиман називають цілющим, адже на дні водойми є лікувальні грязі. Поруч розташований санаторій, куди як місцеві, так і туристи приїжджають на лікування та реабілітацію, розповідають у Дніпровській ОВА.

Озеро Солоний Лиман

Розташоване озеро на Дніпропетровщині, між селами Знаменівка та Новотроїцьке, на околиці Самарського лісу – великого масиву хвойних і змішаних лісів.

За формою воно нагадує коло діаметром близько 1,8 км. У центрі озера є видовжений острів, по берегах – кілька невеликих заток.

Концентрація солі настільки висока, що в озері не мешкає риба і взагалі ніхто не мешкає крім мікроорганізмів.

Солоний лиман ще називають "Перлиною Дніпра".

Цікаво, що на дні озера знаходяться бруд, який має лікувальні властивості. Це знали давно, місцеві жителі вже не першу сотню років використовують грязі для лікування ревматизму, радикуліту, подагри тощо. Є згадки, що раніше в цій місцевості була козацька стоянка і козаки також лікувалися брудом із озера, приїжджали та набирали бруд у візки.

Влітку озеро Солоний Лиман частково пересихає Фото: Wikipedia

Пізніше, 1928 року тут з'являється перший лікувальний пункт. А 1947 року рішенням уряду тут відкривають лікарню місткістю на 100 ліжок. Це були дві будівлі баракового типу, які збереглися і зараз.

На березі озера зведено грязесховище. Воно дозволяє зберігати лікувальні властивості грязі протягом довгого часу. Лікувальні грязі мають протизапальну, розсмоктуючу і бактерицидну дії, покращують імунологічні і відновні процеси. Грязьові процедури покращують білковий, вуглеводний і водний обмін.

Озеро Солоний Лиман на карті Фото: Скріншот

Поблизу Солоного Лиману розташовані джерела мінеральних вод, які використовуються для лікування хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Крім того, на базі цих джерел у 1961 році було збудовано завод мінеральних вод, він знаходиться за 5 кілометрів від лиману. Тут виробляють мінеральну воду та напої під торговою маркою "Новотроїцька" (раніше "Дніпропетровська").

А місцевим жителям пощастило, адже у деяких будинках мінеральна вода тече просто з крану.

Лиман має статус ландшафтного заказника. Посередині озера є острівець, на ньому живуть рідкісні види птахів. А трохи на схід розташований витягнутий острів із джерелом мінеральної води. Коли влітку озеро пересихає, туди можна дістатись пішки, просто по дну Солоного Лиману.

Джерело на острівці посеред озера Фото: Wikipedia

Нагадаємо, Фокус писав про ще одне унікальне озеро в Україні. Біле озеро знаходиться на Рівненщині і його часто називають "озером молодості" через його унікальні властивості: вода тут має підвищений рівень гліцерину.

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