Источник здоровья и силы: где в Украине есть целебное минеральное озеро (видео)

Озеро Соленый Лиман почти круглой формы расположено на Днепропетровщине. И лечились там с давних времен, еще до появления курортов.

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Озеро Соленый Лиман называют целебным, ведь на дне водоема есть лечебные грязи. Рядом расположен санаторий, куда как местные, так и туристы приезжают на лечение и реабилитацию, рассказывают в Днепровской ОГА.

Озеро Соленый Лиман

Расположено озеро на Днепропетровщине, между селами Знаменовка и Новотроицкое, на окраине Самарского леса — большого массива хвойных и смешанных лесов.

По форме оно напоминает круг диаметром около 1,8 км. В центре озера есть удлиненный остров, по берегам — несколько небольших заливов.

Концентрация соли настолько высока, что в озере не обитает рыба и вообще никто не обитает кроме микроорганизмов.

Соленый лиман еще называют "Жемчужиной Днепра".

Интересно, что на дне озера находятся грязь, которая имеет лечебные свойства. Это знали давно, местные жители уже не первую сотню лет используют грязи для лечения ревматизма, радикулита, подагры и тому подобное. Есть упоминания, что раньше в этой местности была казацкая стоянка и казаки также лечились грязью из озера, приезжали и набирали грязь в тележки.

Летом озеро Соленый Лиман частично пересыхает Фото: Wikipedia

Позже, в 1928 году здесь появляется первый лечебный пункт. А в 1947 году решением правительства здесь открывают больницу вместимостью на 100 коек. Это были два здания барачного типа, которые сохранились и сейчас.

На берегу озера возведено грязехранилище. Оно позволяет сохранять лечебные свойства грязи в течение долгого времени. Лечебные грязи обладают противовоспалительным, рассасывающим и бактерицидным действием, улучшают иммунологические и восстановительные процессы. Грязевые процедуры улучшают белковый, углеводный и водный обмен.

Озеро Соленый Лиман на карте Фото: Скриншот

Вблизи Соленого Лимана расположены источники минеральных вод, которые используются для лечения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, на базе этих источников в 1961 году был построен завод минеральных вод, он находится в 5 километрах от лимана. Здесь производят минеральную воду и напитки под торговой маркой "Новотроицкая" (ранее "Днепропетровская").

А местным жителям повезло, ведь в некоторых домах минеральная вода течет просто из крана.

Лиман имеет статус ландшафтного заказника. Посередине озера есть островок, на нем живут редкие виды птиц. А немного восточнее расположен вытянутый остров с источником минеральной воды. Когда летом озеро пересыхает, туда можно добраться пешком, просто по дну Соленого Лимана.

Источник на островке посреди озера Фото: Wikipedia

Напомним, Фокус писал о еще одном уникальном озере в Украине. Белое озеро находится на Ровенщине и его часто называют "озером молодости" из-за его уникальных свойств: вода здесь имеет повышенный уровень глицерина.

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