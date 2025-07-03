Підтримувала РФ та відреклась від сина: як виглядає та чим займається екснардепка Вітренко (відео)

Лідерка Прогресивної соціалістичної партії України (з червня 2022 року — забороненої) Наталія Вітренко прогулювалась центром Києва разом з іншим членом партії, Віталієм Марченком, очільником київської філії політичної сили. Екснардепку помітили біля Печерського районного суду.

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Вітренко та Марченко вийшли з Печерського суду та рушили вулицею, свідчить відео ТСН. Журналіст поцікавився, чому вона живе в Україні, бо раніше дуже турбувалась про Сирію та Кубу, як сьогодні ставиться до української мови та за рахунок яких доходів живе. Колишня активна політикиня-соціалістка була в кадрі близько двох хвилин, але ні вона, ні її супутник, ні слова не сказали медіа.

Наталія Вітренко у Києві - кадри зі столичних вулиць у липні 2025 року

Журналіст пояснив, що у 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції оштрафувало Вітренко на 5 100 грн. Як запідозрило агентство, діячка, ймовірно, невірно подала звітність про роботу партії, тому її вирішили покарати. При цьому медіа нагадало про інші судові справи (за підозрою у сепаратизму, державній зраді) та назвало політикиню "головною сепаратисткою 90-х та двотисячних років".

"Вона спробувала втекти, але ми зняли її", — пояснив журналіст, який все ж не зумів розговорити Вітренко.

Наталія Вітренко — біографія

Наталія Вітренко — 71-річна колишня політикиня, яка з 1994 по 1998 роки була народною депутаткою: спершу — від "Соціалістичної партії України", потім — від ПСПУ. Після цього діячці не вдавалось проникнути у Верховну Раду, але натомість вона активно коментувала політичне життя України. На порталі "Детектор медіа" зібрали деякі вислови Вітренко. Наприклад, 22 лютого 2022 року вона дала інтерв'ю проросійському медіа, у якому виправдовувала вторгнення, оскільки Зеленський згадав про ядерну зброю. Крім того, на думку Вітренко, Кремль мав повне право не виконувати Мінські домовленості, а у перші дні вторгнення запевняла, що людям не треба виїздити з окупованих міст, бо їм там буде краще. Тим часом на порталі "Наші гроші" розповіли про дільність громадської організації "Дар життя", якою займалась Вітренко. Як з'ясувалось, СБУ підозрювало, що ця організація фінансувала терористів "ДНР/ЛНР": справа за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність).

Зазначимо, син Наталії Вітренко, від якого вона відреклась у 2021 році, — ексголова НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко. У листопаді 2022 року медіа повідомили, що глава правління піде у відставку, а замість нього працюватиме тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов

Нагадуємо, 3 липня суд розглянув справу глави міністерства єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у махінаціях з землею під Києвом.