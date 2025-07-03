Поддерживала РФ и отреклась от сына: как выглядит и чем занимается экс-нардеп Витренко (видео)

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (с июня 2022 года — запрещенной) Наталья Витренко прогуливалась по центру Киева вместе с другим членом партии, Виталием Марченко, главой киевского филиала политической силы. Экс-нардепа заметили возле Печерского районного суда.

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Витренко и Марченко вышли из Печерского суда и двинулись по улице, свидетельствует видео ТСН. Журналист поинтересовался, почему она живет в Украине, потому что раньше очень беспокоилась о Сирии и Кубе, как сегодня относится к украинскому языку и за счет каких доходов живет. Бывший активный политик-социалист была в кадре около двух минут, но ни она, ни ее спутник, ни слова не сказали медиа.

Наталья Витренко в Киеве — кадры со столичных улиц в июле 2025 года

Журналист пояснил, что в 2024 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции оштрафовало Витренко на 5 100 грн. Как заподозрило агентство, деятельница, вероятно, неверно подала отчетность о работе партии, поэтому ее решили наказать. При этом медиа напомнило о других судебных делах (по подозрению в сепаратизме, государственной измене) и назвало политика "главной сепаратисткой 90-х и двухтысячных годов".

"Она попыталась убежать, но мы сняли ее", — пояснил журналист, который все же не сумел разговорить Витренко.

Наталья Витренко — биография

Наталья Витренко — 71-летняя активистка, которая с 1994 по 1998 год была народным депутатом: сначала — от "Социалистической партии Украины", затем — от ПСПУ. После этого не удавалось проникнуть в Верховную Раду, но зато она активно комментировала политическую жизнь Украины. На портале "Детектор медиа" собрали некоторые высказывания Витренко. Например, 22 февраля 2022 года она дала интервью пророссийскому медиа, в котором оправдывала вторжение, поскольку Зеленский упомянул о ядерном оружии. Кроме того, по мнению Витренко, Кремль имел полное право не выполнять Минские договоренности, а в первые дни вторжения уверяла, что людям не надо выезжать из оккупированных городов, потому что им там будет лучше. Между тем на портале "Наши деньги" рассказали о деятельности общественной организации "Дар жизни", которой занималась Витренко. Как выяснилось, СБУ подозревало, что эта организация финансировала террористов "ДНР/ЛНР": дело по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность).

Отметим, сын Натальи Витренко, от которого она отреклась в 2021 году, — экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. В ноябре 2022 года медиа сообщили, что глава правления уйдет в отставку, а вместо него будет работать тогдашний министр развития общин Алексей Чернышов

Напоминаем, 3 июля суд рассмотрел дело главы министерства единства Алексея Чернышова, которого подозревают в махинациях с землей под Киевом.