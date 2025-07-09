Смерть українки в Італії: ЗМІ назвали ймовірну причину трагедії

Консул Італії вже спілкується з родиною загиблої. Італійські правоохоронці продовжують розслідування, але припущення про самогубство поки не підтвердили.

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Інформацію про можливі причини смерті українки в Італії опублікувало медіа "РБК-Україна", яке поспілкувалось з представниками МЗС України. Тим часом італійські медіа розповіли, що 18-річна дівчина вирізнялась відлюдкуватістю та скромністю, а також не входила у дружні групи однокурсників, з якими навчалась у європейському університеті.

Допис про Бугайову з'явився у Telegram-каналі медіа о 10 год 9 липня, через добу після того, як італійська поліція відшукала тіло. Наразі відбувається процес ідентифікації, щоб офіційно вставности особу загиблої. Інших деталей щодо трагічного інциденту журналісти не розповіли.

Тим часом медіа La Stampa написало, що тіло Бугайової відшукали у хащах біля туристичного містечка Каровіньойо у регіоні Апулія, провінція Бриндізі в Італії. До пошуків залучили собак, які виявили загиблу посеред середземноморських чагарників біля дороги 379. Також зауважують, що першим на сполох забив мер Каровіньойо Массімо Ланціллотті, який написав про зникнення дівчини на сторінці Facebook. На місце подій прибула група правоохоронців: черговий прокурор, карабінери, а також пожежники. Тіло доставили до моргу у селищі Остуні, написало медіа. На ньому не виявили ознак насильства і поліція наразі вирішує, чи проводити розтин, ідеться у статті La Stampa. У помешканні дівчина залишила гроші, документи, особисті речі, папірець з номерами телефонів.

"У неї знайшли мобільний телефон, який вилучила поліція", — написало медіа.

У мережі не відшукалось фото з Каровіньойо, офіційних заяв італійської поліції та посольства України в Італії щодо долі Марії Бугайової.

Смерть українки в Італії — деталі

Зазначимо, про смерть українки в Італії повідомили місцеві медіа вдень 8 липня. Як з'ясувалось, ішлося про 18-річну Марію Бугайову, яка проходила стажування у європейському університеті. У п'ятницю 4 липня дівчина вийшла з бунгало у Каровіньойо та рушила у бік пляжу, зафіксували придорожні камери спостереження. Медіа розповіли, що підозрюють самогубство, і водночас згадували, що Марія завершила навчання, їй не запропонували працевлаштування і вона мала повернутись в Україну.

Весною 2024 року в Італії стався ще один трагічний інцидент з громадянкою України. Телеканал RaiNews 24 повідомив про 33-річну львів'янку Марту-Марію Огризко, яка упала з двометрової скелі, травмувалась і шість годин пролежала на землі. Жінка писала про свій стан другу-росіянину у месенджер Whats Аpp, але він ігнорував це, хоч перебував за кілька метрів, у трейлері. Журналісти встановили, що чоловік бив Марту-Марію: його затримали, а поліція веде розслідування.

Нагадуємо, влітку 2025 року стало відомо про смерть українки та її доньки в Німеччині: під підозрою — підліток, також громадянин України.