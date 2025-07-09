Смерть украинки в Италии: СМИ назвали вероятную причину трагедии

Консул Италии уже общается с семьей погибшей. Итальянские правоохранители продолжают расследование, но предположение о самоубийстве пока не подтвердили.

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Информацию о возможных причинах смерти украинки в Италии опубликовало медиа "РБК-Украина", которое пообщалось с представителями МИД Украины. Между тем итальянские медиа рассказали, что 18-летняя девушка отличалась замкнутостью и скромностью, а также не входила в дружеские группы однокурсников, с которыми училась в европейском университете.

Сообщение о Бугаевой появилось в Telegram-канале медиа в 10 часов 9 июля, через сутки после того, как итальянская полиция нашла тело. Сейчас происходит процесс идентификации, чтобы официально установить личность погибшей. Других деталей относительно трагического инцидента журналисты не рассказали.

Между тем медиа La Stampa написало, что тело Бугаевой нашли в зарослях возле туристического городка Каровиньойо в регионе Апулия, провинция Бриндизи в Италии. К поискам привлекли собак, которые обнаружили погибшую среди средиземноморских кустарников у дороги 379. Также отмечают, что первым тревогу забил мэр Каровиньойо Массимо Ланциллотти, который написал об исчезновении девушки на странице Facebook. На место событий прибыла группа правоохранителей: дежурный прокурор, карабинеры, а также пожарные. Тело доставили в морг в поселке Остуни, написало медиа. На нем не обнаружили признаков насилия и полиция сейчас решает, проводить ли вскрытие, говорится в статье La Stampa. В доме девушка оставила деньги, документы, личные вещи, бумажку с номерами телефонов.

"У нее нашли мобильный телефон, изъятый ​​полицией", — написало медиа.

В сети не отыскалось фото из Каровиньойо, официальных заявлений итальянской полиции и посольства Украины в Италии относительно судьбы Марии Бугаевой.

Смерть украинки в Италии — детали

Отметим, о смерти украинки в Италии сообщили местные медиа днем 8 июля. Как выяснилось, речь шла о 18-летней Марии Бугаевой, которая проходила стажировку в европейском университете. В пятницу 4 июля девушка вышла из бунгало в Каровиньойо и двинулась в сторону пляжа, зафиксировали придорожные камеры наблюдения. Медиа рассказали, что подозревают самоубийство, и при этом упоминали, что Мария завершила обучение, ей не предложили трудоустройство и она должна была вернуться в Украину.

Весной 2024 года в Италии произошел еще один трагический инцидент с гражданкой Украины. Телеканал RaiNews 24 сообщил о 33-летней львовянке Марте-Марии Огрызко, которая упала с двухметровой скалы, травмировалась и шесть часов пролежала на земле. Женщина писала о своем состоянии другу-россиянину в мессенджер Ԝһаtѕ Арр, но он игнорировал это, хотя находился в нескольких метрах, в трейлере. Журналисты установили, что мужчина избивал Марту-Марию: его задержали, а полиция ведет расследование.

Напоминаем, летом 2025 года стало известно о смерти украинки и ее дочери в Германии: под подозрением — подросток, также гражданин Украины.