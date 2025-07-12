"Відбивав" односельця: чоловік із сокирою погрожував поліції під час рейду ТЦК (відео)

В Івано-Франківській області чоловік погрожував сокирою правоохоронцю, який спільно з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинив для перевірки військово-облікових документів його односельця.

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Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області повідомив, що інцидент стався у селі Завадка Калуського району під час спільного рейду з ТЦК. За словами правоохоронців, зупинений 56-річний житель села раніше мав судимість за наркозлочини та порушив правила військового обліку.

Під час перевірки документів до місця події підійшов інший житель Завадки з сокирою в руках і почав погрожувати фізичною розправою одному з поліціянтів.

Правоохоронці оперативно забрали в чоловіка небезпечний предмет і "локалізували ситуацію", розповіли в секторі комунікації. Обійшлося без постраждалих.

Слідчі Калуського районного відділу поліції почали досудове розслідування погроз жителя Завадівки на адресу правоохоронця за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За цією статтею може загрожувати покарання від виправних робіт до обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

"Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри. Триває слідство", — зазначили в поліції.

В місцевому Telegram-каналі Калуський формат 12 липня опублікували ролик, на якому можна побачити, як чоловік погрожує сокирою людям у поліцейській і військовій формі на сільській вулиці. Автори пабліка стверджують, що на відео зафільмовано інцидент у селі Завадка.

Нагадаємо, 11 липня в мережі поширилося відео з Харкова, на якому натовп "відбивав" мобілізованого чоловіка. В поліції розповіли, що затримали одного з перехожих, який напав на співробітників ТЦК.

Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев 7 липня повідомляв, що ТЦК можуть піти на "дистанційку" через загрозу ворожих ударів.