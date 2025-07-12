"Отбивал" односельчанина: мужчина с топором угрожал полиции во время рейда ТЦК (видео)

В Ивано-Франковской области мужчина угрожал топором правоохранителю, который совместно с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки остановил для проверки военно-учетных документов его односельчанина.

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Сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области сообщил, что инцидент произошел в селе Завадка Калушского района во время совместного рейда с ТЦК. По словам правоохранителей, остановленный 56-летний житель села ранее имел судимость за наркопреступления и нарушил правила воинского учета.

Во время проверки документов к месту происшествия подошел другой житель Завадки с топором в руках и начал угрожать физической расправой одному из полицейских.

Правоохранители оперативно забрали у мужчины опасный предмет и "локализовали ситуацию", рассказали в секторе коммуникации. Обошлось без пострадавших.

Следователи Калушского районного отдела полиции начали досудебное расследование угроз жителя Завадівки в адрес правоохранителя по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). По этой статье может грозить наказание от исправительных работ до ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

"Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения. Продолжается следствие", — отметили в полиции.

В местном Telegram-канале Калушский формат 12 июля опубликовали ролик, на котором можно увидеть, как мужчина угрожает топором людям в полицейской и военной форме на сельской улице. Авторы паблика утверждают, что на видео запечатлен инцидент в селе Завадка.

Напомним, 11 июля в сети распространилось видео из Харькова, на котором толпа "отбивала" мобилизованного мужчину. В полиции рассказали, что задержали одного из прохожих, который напал на сотрудников ТЦК.

Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев 7 июля сообщал, что ТЦК могут пойти на "дистанционку" из-за угрозы вражеских ударов.