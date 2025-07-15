Робітник демонтував себе з 7-го поверху разом з балконом: засудили його керівника

Монтажник прикріпив себе до решітки, яку сам же зрізав болгаркою, хоча знав про наявність крюка для цього на стіні. Він зізнався, що прийшов на роботу «з бодуна».

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Постраждалий отримав численні переломи й опинився у реанімації, але йому вдалося вижити після падіння. Деталі відомі з вироку Придніпровського районного суду у Черкасах від 1 липня.

На лаві підсудних опинився директор будівельної компанії "Моноліт Конструкція", який організовував підготовчі роботи до реконструкції гуртожитку під житловий будинок. Керівника звинуватили у бездіяльності та ігноруванні норм з охорони праці, адже від не створив безпечні умови для робітників.

Монтажнику, який працював на компанію, не провели спеціального навчання, але допустили до робіт з підвищеною небезпекою. При цьому його знання не перевірили, а його стаж роботи становив лише 5 днів. Це призвело до тяжких наслідків.

31 липня ще 2021 року новий працівник мав демонтувати балконні огородження на сьомому поверсі. Бувши п’яним, він схибив у виборі місця для закріплення стропи страхувального поясу. В результаті монтажник використав як опору металоконструкцію балкона, яку сам же зрізав. Падаючи, ця частина огородження потягнула чоловіка за собою.

Монтажник впав з висоти сьомого поверху на "ґрунтове покриття прилеглої прибудинкової території, на якій знаходилось будівельне сміття". Він отримав травми грудної клітки з множинними переломами ребер, перелом лівої ключиці, забій лівої легені, травми тазу з переломом кісток тазу з двох сторін та вивихом правої стегнової кістки, закритий перелом лівої променевої кістки зі зміщенням уламків, рани на голові й лівому плечі, множинні садна тулуба та кінцівок. Окрім того, біля обох легень і в грудній середині постраждалого зібрались повітря й кров, також повітря зібралося під шкірою і підіймалось до шиї. Судово-медична експертиза визначила ці ушкодження як тяжкі й небезпечні для життя.

Однак директор винним себе не вважає. Він пояснив на суді, що на той час працював виконробом і мав у підпорядкуванні до 10 осіб. Чоловік видав підлеглим "усі засоби захисту", зокрема пояси, каски й рукавиці, та пояснив, як мають виконуватись роботи. З його слів, у постраждалого був напарник, і вони обидва розписалися у журналі після інструктажу.

Поруччя ще зрізані не були, і виконроб показував монтажникам, що потрібно буде пристебнутися до крюка-кільця у стіні. Однак коли роботи проводились, він особисто присутнім на балконі не був, адже "поїхав у справах" після телефонного дзвінка. Специфічного запаху від підлеглого чоловік нібито не відчував і про те, що він п’яний, навіть не здогадувався.

Директор "Моноліт Конструкція" запевнив, що причина інциденту — у недбалості самого постраждалого, який зрізав балку, до якої себе ж прикріпив. Він попросив у суду виправдання.

Сам потерпілий пояснив, що влаштувався різноробом, але до падіння два дні виконував демонтажні роботи на висоті 7-8 поверхів без спеціального навчання. Монтажник підтвердив, що отримав інструкцію прикріпитись до стіни, для захисту мав каску, ремінь, окуляри й рукавиці, розписувався у журналі після усного інструктажу.

Ввечері перед роботою з болгаркою на висоті постраждалий пив пиво і горілку, він стверджує, що прийшов на зміну "з бодуна", але більше не пив. Він пояснив, що не закріпився до стіни, бо "треба було шукати перфоратор у хлопців-робочих". Чоловік розраховував, що залізна балка витримає, але вона виявилась гнилою і впала.

"Одну сторону зрізали нормально, вона трималася, повернувся подивитися що далі, і балка потягнула за собою. У свідомість прийшов відразу, встав, пройшов 3 метри", — передав суд.

Після падіння робітник провів місяць у реанімації. Кошти за лікування "трохи відшкодувала" фірма, а також послуги медиків повністю оплатив тодішній виконроб. Напарник постраждалого на момент падіння стояв у дверях балкона і пристебнутий не був, тому не впав.

Свідки розповіли, що монтажник впав з висоти разом з решіткою, до якої був прикріплений. Йому одразу викликали "швидку". Один з тодішніх працівників компанії згадав, що теж не бачив ознак сп’яніння у нього і буквально перед падінням вказав йому на помилку, але той запевнив, що "все перевірив". Інші люди також бачили те кільце, за яке мав закріпитися робітник.

Суд визнав директора винним та призначив йому чотири роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов’язаною з організацією робіт з підвищеною небезпекою або виконувати такі на один рік. Однак від відбування покарання його звільнили, призначивши рік іспитового терміну. Окрім того, з нього стягнули приблизно 9 560 гривень на користь держави за проведення експертизи.

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