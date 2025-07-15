Рабочий демонтировал себя с 7-го этажа вместе с балконом: осудили его руководителя

Монтажник прикрепил себя к решетке, которую сам же срезал болгаркой, хотя знал о наличии крюка для этого на стене. Он признался, что пришел на работу "с бодуна".

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Пострадавший получил многочисленные переломы и оказался в реанимации, но ему удалось выжить после падения. Детали известны из приговора Приднепровского районного суда в Черкассах от 1 июля.

На скамье подсудимых оказался директор строительной компании "Монолит Конструкция", который организовывал подготовительные работы к реконструкции общежития под жилой дом. Руководителя обвинили в бездействии и игнорировании норм по охране труда, ведь от не создал безопасные условия для рабочих.

Монтажнику, который работал на компанию, не провели специального обучения, но допустили к работам с повышенной опасностью. При этом его знания не проверили, а его стаж работы составлял всего 5 дней. Это привело к тяжелым последствиям.

31 июля еще в 2021 году новый работник должен был демонтировать балконные ограждения на седьмом этаже. Будучи пьяным, он ошибся в выборе места для закрепления стропы страховочного пояса. В результате монтажник использовал в качестве опоры металлоконструкцию балкона, которую сам же срезал. Падая, эта часть ограждения потянула мужчину за собой.

Монтажник упал с высоты седьмого этажа на "грунтовое покрытие прилегающей придомовой территории, на которой находился строительный мусор". Он получил травмы грудной клетки с множественными переломами ребер, перелом левой ключицы, ушиб левого легкого, травмы таза с переломом костей таза с двух сторон и вывихом правой бедренной кости, закрытый перелом левой лучевой кости со смещением обломков, раны на голове и левом плече, множественные ссадины туловища и конечностей. Кроме того, возле обоих легких и в грудной середине пострадавшего собрались воздух и кровь, также воздух собрался под кожей и поднимался к шее. Судебно-медицинская экспертиза определила эти повреждения как тяжелые и опасные для жизни.

Однако директор виновным себя не считает. Он пояснил на суде, что в то время работал прорабом и имел в подчинении до 10 человек. Мужчина выдал подчиненным "все средства защиты", в частности пояса, каски и перчатки, и объяснил, как должны выполняться работы. По его словам, у пострадавшего был напарник, и они оба расписались в журнале после инструктажа.

Поручни еще срезаны не были, и прораб показывал монтажникам, что нужно будет пристегнуться к крюку-кольцу в стене. Однако когда работы проводились, он лично присутствовать на балконе не был, ведь "уехал по делам" после телефонного звонка. Специфического запаха от подчиненного мужчина якобы не чувствовал и о том, что он пьян, даже не догадывался.

Директор "Монолит Конструкция" заверил, что причина инцидента — в халатности самого пострадавшего, который срезал балку, к которой себя же прикрепил. Он попросил у суда оправдания.

Сам пострадавший объяснил, что устроился разнорабочим, но до падения два дня выполнял демонтажные работы на высоте 7-8 этажей без специального обучения. Монтажник подтвердил, что получил инструкцию прикрепиться к стене, для защиты имел каску, ремень, очки и перчатки, расписывался в журнале после устного инструктажа.

Вечером перед работой с болгаркой на высоте пострадавший пил пиво и водку, он утверждает, что пришел на смену "с бодуна", но больше не пил. Он объяснил, что не закрепился к стене, потому что "надо было искать перфоратор у ребят-рабочих". Мужчина рассчитывал, что железная балка выдержит, но она оказалась гнилой и упала.

"Одну сторону срезали нормально, она держалась, повернулся посмотреть что дальше, и балка потянула за собой. В сознание пришел сразу, встал, прошел 3 метра", — передал суд.

После падения рабочий провел месяц в реанимации. Средства за лечение "немного возместила" фирма, а также услуги медиков полностью оплатил тогдашний прораб. Напарник пострадавшего на момент падения стоял в дверях балкона и пристегнут не был, поэтому не упал.

Свидетели рассказали, что монтажник упал с высоты вместе с решеткой, к которой был прикреплен. Ему сразу вызвали "скорую". Один из тогдашних работников компании вспомнил, что тоже не видел признаков опьянения у него и буквально перед падением указал ему на ошибку, но тот заверил, что "все проверил". Другие люди также видели то кольцо, за которое должен был закрепиться рабочий.

Суд признал директора виновным и назначил ему четыре года ограничения свободы с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с организацией работ с повышенной опасностью или выполнять такие на один год. Однако от отбывания наказания его освободили, назначив год испытательного срока. Кроме того, с него взыскали примерно 9 560 гривен в пользу государства за проведение экспертизы.

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