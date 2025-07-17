Муніципальний інспектор розганяв дітей біля фонтану за допомогою пістолета: що вирішив суд

Працівник муніципальної інспекції у Калуші застосував стартовий пістолет, щоб зупинити підлітків, які набирали воду. Його дії кваліфікували як дрібне хуліганство.

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Інцидент стався на площі Героїв у місті Калуш 21 квітня. Як відомо з постанови Калуського міськрайонного суду, інспектор випустив з пістолета EKOL MAJOR CAL звукошумовий патрон. Він визнав провину та пояснив, що "велика кількість підлітків набирали воду з фонтану".

Інспектор та його напарник зробили дітям зауваження, але "ніхто на це не відреагував". Тоді він здійснив постріл холостим патроном. Його розповідь підтвердив колега.

Суд врахував, що на утриманні муніципала — двоє неповнолітніх дітей. Його визнали винними й призначили штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів. Тобто за дрібне хуліганство він має сплатити 51 гривню.

На погашення штрафу інспектору дали 15 днів, в разі несплати сума подвоїться й буде стягнена примусово. Окрім того, він має сплатити судовий збір в розмірі 605 гривень і 60 копійок.

Стрілянина у Калуші: що вже відомо

У місцевому виданні "Калуський Формат" 21 квітня повідомляли, що муніципали підійшли зробити зауваження підліткам і після сварки з ними здійснили два холості постріли. Тоді до фонтану підійшла група з приблизно 20 осіб, і інспекторів облили водою.

"Після цього ті, мокрі, покинули площу", — передавали журналісти.

Як передавали "Вікна", в обласній поліції заявляли про відсутність звернень до поліції та реєстрацію події після того, як про неї повідомили у мережі. В результаті перевірки встановили особу інспектора та вилучили у нього особистий стартовий пістолет.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Олег Тарбєєв під час оперативної наради у мера заявляв про проведення службового розслідування. З його слів, інспектор "перевищив свої можливості", але пояснив свою поведінку провокацією з боку підлітків.

"Каже, що його спровокували нецензурною лайкою і тому пальнув. Він не мав права це робити — мав себе поводити стримано і виважено", — зазначав Тарбєєв.

Повідомлялося, що любителі Поливаного понеділка у фонтані поламали три форсунки. Мер Калуша Андрій Найда ділився, що його теж "багато разів" обливали водою.

"Все розумію, зауваження, виховна розмова, поліція, але не використання зброї — це навіть не обговорюється", — підкреслював він.

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