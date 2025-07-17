Розстріл інструкторів на полігоні ЗСУ: що кажуть у командуванні

Курсант Сухопутних військ ЗСУ, який під час бойових стрільб відкрив вогонь по інструкторах, затриманий та перебуває під вартою. Проти нього відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

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Як повідомляє Оперативне командування "Північ", військове командування заявляє про повне сприяння слідству та вжиття заходів для запобігання подібним трагедіям у майбутньому. Зокрема, до розслідування залучена Військова служба правопорядку ЗСУ.

“Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців. Командування Сухопутних військ вживає всіх необхідних заходів для з’ясування причин і обставин трагедії, а також для запобігання подібним інцидентам у майбутньому”, — йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, трагедія сталася 16 липня на Чернігівщині під час навчальних стрільб. Курсант із не встановлених наразі причин відкрив вогонь по інструкторах. Унаслідок цього головний сержант Олексій Рекуненко та старший сержант Дмитро Скрипка загинули на місці.

За інформацією адвоката Кліма Братковського, обидва військовослужбовці отримали численні проникаючі вогнепальні поранення, після чого курсант здійснив постріли в голову.

Раніше Фокус писав, що у Миколаєві під час мобілізаційних заходів військовозобов’язаного чоловіка, який перебував у розшуку, ймовірно, побили співробітники ТЦК. Справою займається ДБР.

Також 10 липня у Голосіївському районі Києва застрелили 50-річного полковника СБУ Івана Воронича. Чоловік прямував до свого автомобіля, коли до нього підійшов нападник і здійснив кілька прицільних пострілів упритул.