Расстрел инструкторов на полигоне ВСУ: что говорят в командовании

Курсант Сухопутных войск ВСУ, который во время боевых стрельб открыл огонь по инструкторам, задержан и находится под стражей. Против него открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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Как сообщает Оперативное командование "Північ", военное командование заявляет о полном содействии следствию и принятии мер для предотвращения подобных трагедий в будущем. В частности, к расследованию привлечена Военная служба правопорядка ВСУ.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Командование Сухопутных войск принимает все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии, а также для предотвращения подобных инцидентов в будущем", — говорится в официальном заявлении.

Напомним, трагедия произошла 16 июля на Черниговщине во время учебных стрельб. Курсант по не установленным пока причинам открыл огонь по инструкторам. В результате главный сержант Алексей Рекуненко и старший сержант Дмитрий Скрипка погибли на месте.

По информации адвоката Клима Братковского, оба военнослужащих получили многочисленные проникающие огнестрельные ранения, после чего курсант произвел выстрелы в голову.

Ранее Фокус писал, что в Николаеве во время мобилизационных мероприятий военнообязанного мужчину, который находился в розыске, вероятно, избили сотрудники ТЦК. Делом занимается ГБР.

Также 10 июля в Голосеевском районе Киева застрелили 50-летнего полковника СБУ Ивана Воронича. Мужчина направлялся к своему автомобилю, когда к нему подошел нападавший и произвел несколько прицельных выстрелов в упор.