Муниципальный инспектор разгонял детей возле фонтана с помощью пистолета: что решил суд

Работник муниципальной инспекции в Калуше применил стартовый пистолет, чтобы остановить подростков, которые набирали воду. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

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Инцидент произошел на площади Героев в городе Калуш 21 апреля. Как известно из постановления Калушского горрайонного суда, инспектор выпустил из пистолета EKOL MAJOR CAL звукошумовой патрон. Он признал вину и объяснил, что "большое количество подростков набирали воду из фонтана".

Инспектор и его напарник сделали детям замечание, но "никто на это не отреагировал". Тогда он произвел выстрел холостым патроном. Его рассказ подтвердил коллега.

Суд учел, что на содержании муниципала — двое несовершеннолетних детей. Его признали виновными и назначили штраф в размере трех необлагаемых минимумов. То есть за мелкое хулиганство он должен заплатить 51 гривну.

На погашение штрафа инспектору дали 15 дней, в случае неуплаты сумма удвоится и будет взыскана принудительно. Кроме того, он должен уплатить судебный сбор в размере 605 гривен и 60 копеек.

Стрельба в Калуше: что уже известно

В местном издании "Калушский Формат" 21 апреля сообщали, что муниципалы подошли сделать замечание подросткам и после ссоры с ними осуществили два холостых выстрела. Тогда к фонтану подошла группа из примерно 20 человек, и инспекторов облили водой.

"После этого те, мокрые, покинули площадь", — передавали журналисты.

Как передавали "Вікна", в областной полиции заявляли об отсутствии обращений в полицию и регистрации события после того, как о нем сообщили в сети. В результате проверки установили личность инспектора и изъяли у него личный стартовый пистолет.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Олег Тарбеев во время оперативного совещания у мэра заявлял о проведении служебного расследования. По его словам, инспектор "превысил свои возможности", но объяснил свое поведение провокацией со стороны подростков.

"Говорит, что его спровоцировали нецензурной бранью и поэтому стрельнул. Он не имел права это делать — должен был себя вести сдержанно и взвешенно", — отмечал Тарбеев.

Сообщалось, что любители Поливального понедельника в фонтане поломали три форсунки. Мэр Калуша Андрей Найда делился, что его тоже "много раз" обливали водой.

"Все понимаю, замечание, воспитательный разговор, полиция, но не использование оружия — это даже не обсуждается", — подчеркивал он.

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