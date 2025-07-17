"РБК-Україна" повідомило про тиск через справу Гусакова: яка реакція поліції

Журналісти медіа "РБК-Україна" заявили про системну дискредитаційну кампанію через розслідування махінацій з банківськими рахунками хворого на спинальну м'язову дистрофію Назарія Гусакова. У мережі з'явились компрометуючі матеріали, й медіа повідомило про перешкодження журналістській діяльності.

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Медіа розповіло про серію компрометуючих дописів в анонімних Telegram-каналах. Головним героєм неправдивих публікацій є генеральний директор та мажоритарний власник Йосип Пінтус, а також вся редакція видання, ідеться у зверненні. Журналісти наголосили, що кампанія пов'язана з Гусаковим і це тиск на незалежне медіа.

Журналісти нагадали, що 15 липня опублікували матеріал про махінації з рахунками фігуранта. Рахунки, як підозрюють, є частиною схеми виведенням грошей гемблінгових компаній. Тим часом аноніми у мережі припускають, що начебто розслідувачі змовились з Гусаковим і намагаються його відбілити. У розслідуванні згадуються назви цих компаній, які намагаються фейками зашкодити "РБК-України", вказано у зверненні.

"За участі компаній IBOX BANK і LeoGaming поширюються фейки про нібито відбілювання репутації Гусакова нашою редакцією", — повідомили журналісти.

Медіа звернулось до поліції з заявою про перешкодження діяльності журналістів та тиск.

"Ми закликаємо представників влади, професійну журналістську спільноту та громадськість дати належну оцінку цим спробам інформаційного тиску", — написали журналісти. При цьому вони нагадали про накладання санкцій РНБО на одну компанію, пов'язану з онлайн-іграми, та про обмеження Нацбанку, застосовані до другої.

Справа Гусакова - заява "РБК-Україна" про тиск Фото: Скриншот

Справа Гусакова — реакція поліції на заяву "РБК-Україна"

На звернення "РБК" відреагувала Національна поліція України. Менш як за годину правоохоронці опублікували допис про відкриття провадження за ст. 171 — перешкоджання роботі журналістів. Відомство повідомило, що проведе розслідування, відшукає усіх причетних да збере доказову базу.

Покарання за ст. 171 Кримінального кодексу — штраф від 850 до 8 500 грн, але можливе обмеження волі на термін до 5 років.

Справа Гусакова - реакція Нацполіції на заяву про тиск на "РБК-Україна" Фото: Скриншот

Тиск на медіа після розслідування по Гусакову

Фокус спробував відшукати у мережі компрометуючі матеріали, пов'язані з "РБК-Україна", які з'явились після розслідування по Гусакову. Вдалось побачити допис у каналі з двомільйонною аудиторією. Допис з'явився вдень 17 липня: посилаються на статтю, опубліковану у 2024 році.

Справа Гусакова - публікація про діяльність "РБК-Україна" Фото: Скриншот Справа Гусакова - публікація про власника "РБК-Україна" Фото: Скриншот

Зазначимо, справа Назарія Гусакова почала розгортатись у червні 2025 року. Журналісти виявили підозрілі благодійні збори на ліки Назарію, хворого на спинальну м'язову дистрофію. Запідозрили, що вони надто великі з огляду на те, що він отримує допомогу на ліки від Львівської міськради. Тоді ж з'явилась інформація про можливі контакти з гемблінговою індустрією та введенням грошей на криптовалютні рахунки.

Поліція відкрила провадження щодо справи Гусакова. Тим часом 15 липня "РБК-Україна" опублікувала власне розслідування, у якому ідеться про можливе використання рахунків Назарія у схемі "дропів". Журналісти опублікували дані про рух коштів, на яких видно десятки переказів по 25 тис. грн. Це може говорити про "виведення коштів через гральні сервіси", підсумувало медіа.

Нагадуємо, 19 червня Фокус зібрав інформацію про ситуацію з Гусаковим і про те, як це може вплинути на культуру донатів в Україні.