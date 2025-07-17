"РБК-Украина" сообщило о давлении из-за дела Гусакова: какова реакция полиции

Журналисты медиа "РБК-Украина" заявили о системной дискредитационной кампании из-за расследования махинаций с банковскими счетами больного спинальной мышечной дистрофией Назария Гусакова. В сети появились компрометирующие материалы, и медиа сообщило о препятствовании журналистской деятельности.

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Медиа рассказало о серии компрометирующих сообщений в анонимных Telegram-каналах. Главным героем ложных публикаций является генеральный директор и мажоритарный владелец Иосиф Пинтус, а также вся редакция издания, говорится в обращении. Журналисты подчеркнули, что кампания связана с Гусаковым и это давление на независимое медиа.

Журналисты напомнили, что 15 июля опубликовали материал о махинациях со счетами фигуранта. Счета, как подозревают, являются частью схемы вывода денег гемблинговых компаний. Между тем анонимы в сети предполагают, что якобы расследователи сговорились с Гусаковым и пытаются его отбелить. В расследовании упоминаются названия этих компаний, которые пытаются фейками навредить "РБК-Украина", указано в обращении.

"При участии компаний IBOX BANK и LeoGaming распространяются фейки о якобы отбеливании репутации Гусакова нашей редакцией", — сообщили журналисты.

Медиа обратилось в полицию с заявлением о препятствовании деятельности журналистов и давлении.

"Мы призываем представителей власти, профессиональное журналистское сообщество и общественность дать надлежащую оценку этим попыткам информационного давления", — написали журналисты. При этом они напомнили о наложении санкций СНБО на одну компанию, связанную с онлайн-играми, и об ограничениях Нацбанка, примененных ко второй.

Дело Гусакова — заявление "РБК-Украина" о давлении Фото: Скриншот

Дело Гусакова — реакция полиции на заявление "РБК-Украина"

На обращение "РБК" отреагировала Национальная полиция Украины. Менее чем через час правоохранители опубликовали сообщение об открытии производства по ст. 171 — препятствование работе журналистов. Ведомство сообщило, что проведет расследование, отыщет всех причастных и соберет доказательную базу.

Наказание по ст. 171 Уголовного кодекса — штраф от 850 до 8 500 грн, но возможно ограничение свободы на срок до 5 лет.

Дело Гусакова — реакция Нацполиции на заявление о давлении на "РБК-Украина" Фото: Скриншот

Давление на медиа после расследования по Гусакову

Фокус попытался отыскать в сети компрометирующие материалы, связанные с "РБК-Украина", которые появились после расследования по Гусакову. Удалось увидеть сообщение в канале с двухмиллионной аудиторией. Сообщение появилось днем 17 июля: ссылаются на статью, опубликованную в 2024 году.

Дело Гусакова — публикация о деятельности "РБК-Украина" — публикация о деятельности "РБК-Украина" Фото: Скриншот Дело Гусакова — публикация о владельце "РБК-Украина" Фото: Скриншот

Отметим, дело Назария Гусакова начало разворачиваться в июне 2025 года. Журналисты обнаружили подозрительные благотворительные сборы на лекарства Назарию, больного спинальной мышечной дистрофией. Заподозрили, что они слишком большие, учитывая то, что он получает помощь на лекарства от Львовского горсовета. Тогда же появилась информация о возможных контактах с гемблинговой индустрией и выведением денег на криптовалютные счета.

Полиция открыла производство по делу Гусакова. Тем временем 15 июля "РБК-Украина" опубликовала собственное расследование, в котором говорится о возможном использовании счетов Назария в схеме "дропов". Журналисты опубликовали данные о движении средств, на которых видны десятки переводов по 25 тыс. грн. Это может говорить о "выводе денег через игровые сервисы", подытожило медиа.

Напоминаем, 19 июня Фокус собрал информацию о ситуации с Гусаковым и о том, как это может повлиять на культуру донатов в Украине.