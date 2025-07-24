На Дунаї біля Вилкового вибухнуло землерийне судно, загинули члени екіпажу: які наслідки

На Дунаї вибухнуло судно, яке займалось землерийними роботами у гирлі "Бистре". Внаслідок вибуху загинуло троє з 11 членів екіпажу. Через інцидент змінили схему руху кораблів.

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Вибух стався увечері 23 липня, написала у Telegram-каналі пресслужба державного підприємства "Адміністрації морських портів". Назви постраждалого судна-земснаряда немає, але вказано, що воно належить компанії "Дельта-лоцман". Адміністрація висловила слова співчуття родинам загиблих та повідомила, що інші члени екіпажу отримали поранення та перебувають у лікарні.

Допис з інформацією про вибух з'явився у мережі о 12:27 24 липня. На місце інциденту прибули представники відповідних служб, які повинні з'ясувати, що сталось з судном, ідеться у повідомленні. Коли з'являться нові деталі, пресслужба компанії їх опублікує.

Адміністрація також уточнила, які наслідки вибуху на судноплавство у гирлі Дунаї. З'ясувалось, що гирло "Бистре" поки закрите та усі кораблі повинні проходити через Сулинський канал.

Вибух на Дунаї - інформація про інцидент 23 липня Фото: Скриншот

Вибух на Дунаї — деталі

У мережі можна відшукати інформацію про гирло "Бистре". Як повідомили на порталі inshe.tv, на цій ділянці мінімум двічі вже вибухало у липні 2022 року. Гирло з'єднує Дунай з Чорним морем, поруч в Одеській області розташоване Вилкове та річкові порти в Ізмаїлі (за 60 по прямій) та Рені (за 100 км). Також на карті бачимо, що Сулинський канал — це територія Румунії за 18 км на південь. У 2023 році ішлося про те, що слід поглибити дно біля у портах на Дунаї та гирло "Бистре" з 7,2 м до понад 8 метрів, щоб забезпечити рух суден з Чорного моря, заблокованого через війну РФ.

Вибух на Дунаї - де розташоване гирло "Бистре" Фото: Google Maps Вибух на Дунаї - як рухаються судна гирлом "Бистре" Фото: inshe.tv

Зазначимо, Фокус писав про вибухи в Чорному морі неподалік від портів. Один з таких випадків стався у вересні 2023 року. Судно перебувала за 7 морських миль від Сулина, на борту — 12 членів екіпажу. Внаслідок інциденту отримав травму один моряк, решта перебували у стані шоку, повідомило МВС Румунії. Можлива причина вибуху — морська міна, заявили посадовці. Інший випадок стався з турецьким судном, яке кинуло якір в гирлі Дунаю. Як з'ясувалось, судно Kafkametler Maritime натрапило на міну часів Другої світової війни.

Тим часом в Україні на міні підірвався відпочивальник, який перебував на пляжі в Одесі. Згідно з даними Нацполіції, чоловік зайшов у море попри вказівки цього не робити. Вибух стався на очах дружини та дітей, заявили правоохоронці.

Нагадуємо, 22 липня ЗС РФ обстріляли Одесу дронами-камікадзе "Шахед", повідомило українське командування.