На Дунае возле Вилково взорвалось землеройное судно, погибли члены экипажа: какие последствия

На Дунае взорвалось судно, которое занималось землеройными работами в устье "Быстрое". В результате взрыва погибли трое из 11 членов экипажа. Из-за инцидента изменили схему движения кораблей.

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Взрыв произошел вечером 23 июля, написала в Telegram-канале пресс-служба государственного предприятия "Администрации морских портов". Название пострадавшего судна-земснаряда нет, но указано, что оно принадлежит компании "Дельта-лоцман". Администрация выразила слова соболезнования семьям погибших и сообщила, что другие члены экипажа получили ранения и находятся в больнице.

Сообщение с информацией о взрыве появилось в сети в 12:27 24 июля. На место инцидента прибыли представители соответствующих служб, которые должны выяснить, что произошло с судном, говорится в сообщении. Когда появятся новые детали, пресс-служба компании их опубликует.

Администрация также уточнила, какие последствия взрыва на судоходство в устье Дуная. Выяснилось, что устье "Быстрое" пока закрыто и все корабли должны проходить через Сулинский канал.

Взрыв на Дунае — информация об инциденте 23 июля Фото: Скриншот

Взрыв на Дунае — детали

В сети можно отыскать информацию об устье "Быстрое". Как сообщили на портале inshe.tv, на этом участке минимум дважды уже взрывалось в июле 2022 года. Устье соединяет Дунай с Черным морем, рядом в Одесской области расположено Вилково и речные порты в Измаиле (в 60 по прямой) и Рени (в 100 км). Также на карте видим, что Сулинский канал — это территория Румынии в 18 км к югу. В 2023 году речь шла о том, что следует углубить дно в портах на Дунае и устье "Быстрое" с 7,2 м до более 8 метров, чтобы обеспечить движение судов из Черного моря, заблокированного из-за войны РФ.

Взрыв на Дунае — где расположено устье "Быстрое" Фото: Google Maps Взрыв на Дунае — как движутся суда по устью "Быстрое" Фото: inshe.tv

Отметим, Фокус писал о взрывах в Черном море неподалеку от портов. Один из таких случаев произошел в сентябре 2023 года. Судно находилось в 7 морских милях от Сулина, на борту — 12 членов экипажа. В результате инцидента получил травму один моряк, остальные находились в состоянии шока, сообщило МВД Румынии. Возможная причина взрыва — морская мина, заявили чиновники. Другой случай произошел с турецким судном, которое бросило якорь в устье Дуная. Как выяснилось, судно Kafkametler Maritime наткнулось на мину времен Второй мировой войны.

Тем временем в Украине на мине подорвался отдыхающий, который находился на пляже в Одессе. Согласно данным Нацполиции, мужчина зашел в море, несмотря на указания этого не делать. Взрыв произошел на глазах жены и детей, заявили правоохранители.

Напоминаем, 22 июля ВС РФ обстреляли Одессу дронами-камикадзе "Шахед", сообщило украинское командование.