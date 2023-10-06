Турецкое судно подорвалось на мине в Черном море: что известно

Турецкое судно могло наткнуться на боеприпас времен Второй мировой войны или фугасную мину. Аналитики отмечают, что корабль бросил якорь в канале Дуная.

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В четверг 5 октября в Черном море у побережья Румынии турецкое судно наткнулось на мину. Об этом сообщило издание Reuters.

Турецкое грузовое судно Kafkametler Maritime получило незначительные повреждения балластной цистерны после того, как подорвалось на мине, экипаж не пострадал, рассказал глава турецкой консультационной компании Bosphorus Observer.

По информации британской компании по безопасности морского судоходства Ambrey, происшествие произошло в 09:20 по Гринвичу у устья Дуная, что в 11 морских милях к северу от Сулина, что у входа в Сулинский канал. Уже в 12:10 судно возобновило свое движение.

Отметили, что это будет один из первый инцидентов за несколько месяцев, когда судно наткнулось на морскую мину.

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Источник в украинском правительстве подтвердил, что турецкое судно наткнулось, вероятно, на мину времен Второй мировой войны или фугасную мину, которая осталась с прошлого года.

По данным отслеживания движения судов MarineTraffic, турецкий корабль бросил якорь в канале Дуная возле украинского терминала в Вилково.

Добавим, что порт Сулина расположен возле украинской границы в дельте реки Дунай.

Напомним, 20 сентября возле румынского порта Сулина на грузовом судне, которое шло под флагом Того, произошел взрыв в машинном отделении. На его борту находилось 12 членов экипажа — пятеро сирийцев, четверо турок, один ливанец и один египтянин.

12 июня представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что украинские пограничники зафиксировали неуправляемые взрывы боеприпасов, которые выносит на берег Черного моря.