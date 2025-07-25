Хотів на дистанційку: вчитель масово мінував школи та дитсадки Чернівців (фото)

Півтора року за ґратами проведе 26-річний учитель інформатики з Чернівців, який попався на псевдомінування шкіл і дитячих садків в обласному центрі.

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Крім того, йому необхідно буде виплатити 10 тисяч гривень компенсації, повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Чернівців, визнавши його винним у розсилці фейкових повідомлень про мінування навчальних закладів у місті.

Передісторія

Учитель, місцевий мешканець Чернівців, електронною поштою надсилав неправдиві повідомлення про замінування навчальних закладів в обласному центрі. Таким чином, він створював паніку та "зривав" навчальний процес.

Після кожного такого листа у школах і садочках були змушені призупиняти навчання, евакуювати дітей та освітян, поки вибухотехніки й кінологи проводили перевірку.

У жодному з випадків вибухових пристроїв не було виявлено.

Один із листів псевдомінера з Чернівців Фото: police

Свої дії під час суду чоловік пояснив тим, що хотів, аби школи перейшли на дистанційне навчання.

Під час досудового розслідування працівники кіберполіції Буковини спільно зі співробітниками Чернівецького районного управління поліції та колегами обласного управління СБУ зібрали обґрунтовані докази вини фігуранта. Проти нього порушили справу за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Тепер, до набуття вироком чинності, він перебуватиме під вартою.

Раніше Фокус писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці затримали 59-річного чоловіка, який телефоном погрожував підірвати квартиру в багатоповерхівці, що знаходиться в Металургійному районі міста. У ній жили батьки Володимира Зеленського.

Ми також розповідали, що спецслужби РФ завербували школяра з Луганської області, щоб він "мінував" навчальні заклади на окупованій території.