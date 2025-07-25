Хотел на дистанционку: учитель массово минировал школы и детсады Черновцах (фото)

Полтора года за решеткой проведет 26-летний учитель информатики из Черновцов, который попался на лжеминировании школ и детских садов в областном центре.

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Кроме тому, ему необходимо будет выплатить 10 тысяч гривен компенсации, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Такое решение вынес Шевченковский районный суд Черновцов, признав его виновным в рассылке фейковых сообщения о минировании учебных заведений в городе.

Предыстория

Учитель, местный житель Черновцов, по электронной почте посылал ложные сообщения о заминировании учебных заведений в областном центре. Таким образом, он создавал панику и "срывал" учебный процесс.

После каждого такого письма в школах и садиках были вынуждены приостанавливать учебу, эвакуировать детей и педагогов, пока взрывотехники и кинологи проводили проверку.

Ни в одном из случаев взрывные устройства не были обнаружены.

Одно из писем псевдоминера из Черновцов Фото: Нацполиция

Свои действия во время суда мужчина объяснил тем, что хотел, чтобы школы перешли на дистанционное обучение.

В ходе досудебного расследования работники киберполиции Буковины совместно с сотрудниками Черновицкого районного управления полиции и коллегами областного управления СБУ собрали обоснованные доказательства вины фигуранта. Против него возбудили дело за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

Теперь, до вступления приговора в силу, он будет находиться под стражей.

Ранее Фокус писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали 59-летнего мужчину, который по телефону угрожал подорвать квартиру в многоэтажке, находящейся в Металлургическом районе города. В ней жили родители Владимира Зеленского.

Мы также рассказывали, что спецслужбы РФ завербовали школьника из Луганской области, чтобы он "минировал" учебные заведения на оккупированной территории.