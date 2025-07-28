Таємна операція проти Шеремета: як Лукашенко причетний до вбивства журналіста, — BYPOL

Павла Шеремета могли вбити за особистим наказом Олександра Лукашенка — до такого висновку дійшли колишні білоруські силовики з ініціативи BYPOL. У розслідуванні йдеться про спецгрупу КДБ "Альфа", яку могли створити для виконання особливих завдань за кордоном, зокрема — ймовірного усунення журналіста, якого самопроголошений президент вважав особистим ворогом.

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За інформацією розслідування ініціативи BYPOL, кілька місяців тому з організацією зв'язалося джерело — колишній співробітник білоруської спецслужби, якому розслідувачі довіряють. Саме він заявив, що вбивство Павла Шеремета — справа рук КДБ, виконана за прямим наказом Олександра Лукашенка.

Загалом, неприязнь між журналістом та самопроголошеним президентом Білорусі тягнеться ще з 1997 року, коли Павло Шеремет критикував ситуацію на білорусько-литовському кордоні. У розслідуванні йдеться про те, що з часом журналіст став для білоруського лідера "особистим ворогом".

Ймовірну спецоперацію могли реалізувати офіцери КДБ зі спецпідрозділу "Альфа". Один із фігурантів справи — В'ячеслав Сидоракін, якого згадували у фільмі-розслідуванні "Операція Манкурти. Частина 2". За даними BYPOL, він допомагав офіцеру КДБ втекти з країни з архівом секретних документів, а пізніше міг увійти до складу групи для "особливих завдань".

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Цю групу, за інформацією джерел, створив Юрій Гаркач — ще один офіцер "Альфи", якого у 2022 році засудили за незаконне поводження зі зброєю. У 2012 році він став довіреною особою тодішнього голови КДБ Вадима Зайцева. Йому надали не лише окремий кабінет і чорний BMW X5, а й повний доступ до оперативної бази даних. Саме з цього моменту, вважають розслідувачі, й почалась підготовка до закордонних спецоперацій.

Група регулярно їздила за межі Білорусі. Гаркач, Сидоракін, Зайцев і ще один співробітник — Іван Санько — неодноразово відвідували Україну з 2012 по 2016 рік. Зокрема, у 2012 році Гаркач отримав від Зайцева 15 тисяч доларів готівкою — нібито для поїздки до Москви. Розслідувачі не виключають, що це могла бути розвідка щодо Шеремета, який у ті роки жив між Росією та Україною.

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Також у справі згадується Тетяна Козлова — колишня співробітниця білоруського спецпідрозділу МВС "Алмаз". Вона схожа на жінку, яку зафіксували камери поруч з авто Шеремета у ніч перед вбивством. Офіційно ж, з 2012 року вона не перетинала кордон з Україною.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета

Нагадаємо, що 20 липня 2016 року білоруський журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва внаслідок вибуху авто, під яке була закладена вибухівка. Попри те, що він ще деякий час був живий, врятувати його не вдалося.

У 2020 році МВС припустило, що підозрювані можуть бути пов’язані з СБУ. За версією слідства, до злочину причетні Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Їх звинувачують у створенні групи, яка виконала вбивство на замовлення невстановлених осіб. Усі обвинувачені заперечують свою провину.

Президент Зеленський у 2021 році не підтвердив і не спростував участь контррозвідки, а у 2023-му судовий процес почали заново через зміну присяжних.

Також Фокус писав, що вранці 10 липня у Києві невідомий застрелив полковника Служби безпеки України Івана Воронича. Згодом Національна поліція встановила особи виконавців вбивства, ними виявились громадяни іншої країни — чоловік та жінка.