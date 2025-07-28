Тайная операция против Шеремета: как Лукашенко причастен к убийству журналиста, — BYPOL

Павла Шеремета могли убить по личному приказу Александра Лукашенко — к такому выводу пришли бывшие белорусские силовики по инициативе BYPOL. В расследовании речь идет о спецгруппе КГБ "Альфа", которую могли создать для выполнения особых задач за рубежом, в частности — вероятного устранения журналиста, которого самопровозглашенный президент считал личным врагом.

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По информации расследования инициативы BYPOL, несколько месяцев назад с организацией связался источник — бывший сотрудник белорусской спецслужбы, которому расследователи доверяют. Именно он заявил, что убийство Павла Шеремета — дело рук КГБ, выполненное по прямому приказу Александра Лукашенко.

В общем, неприязнь между журналистом и самопровозглашенным президентом Беларуси тянется еще с 1997 года, когда Павел Шеремет критиковал ситуацию на белорусско-литовской границе. В расследовании говорится о том, что со временем журналист стал для белорусского лидера "личным врагом".

Вероятную спецоперацию могли реализовать офицеры КГБ из спецподразделения "Альфа". Один из фигурантов дела — Вячеслав Сидоракин, которого упоминали в фильме-расследовании "Операция Манкурты. Часть 2". По данным BYPOL, он помогал офицеру КГБ бежать из страны с архивом секретных документов, а позже мог войти в состав группы для "особых заданий".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Эту группу, по информации источников, создал Юрий Гаркач — еще один офицер "Альфы", которого в 2022 году осудили за незаконное обращение с оружием. В 2012 году он стал доверенным лицом тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева. Ему предоставили не только отдельный кабинет и черный BMW X5, но и полный доступ к оперативной базе данных. Именно с этого момента, считают расследователи, и началась подготовка к зарубежным спецоперациям.

Группа регулярно ездила за пределы Беларуси. Гаркач, Сидоракин, Зайцев и еще один сотрудник — Иван Санько — неоднократно посещали Украину с 2012 по 2016 год. В частности, в 2012 году Гаркач получил от Зайцева 15 тысяч долларов наличными — якобы для поездки в Москву. Расследователи не исключают, что это могла быть разведка в отношении Шеремета, который в те годы жил между Россией и Украиной.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Также в деле упоминается Татьяна Козлова — бывшая сотрудница белорусского спецподразделения МВД "Алмаз". Она похожа на женщину, которую зафиксировали камеры рядом с авто Шеремета в ночь перед убийством. Официально же, с 2012 года она не пересекала границу с Украиной.

Что известно об убийстве Павла Шеремета

Напомним, что 20 июля 2016 года белорусский журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева в результате взрыва авто, под которое была заложена взрывчатка. Несмотря на то, что он еще некоторое время был жив, спасти его не удалось.

В 2020 году МВД предположило, что подозреваемые могут быть связаны с СБУ. По версии следствия, к преступлению причастны Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Их обвиняют в создании группы, которая выполнила убийство по заказу неустановленных лиц. Все обвиняемые отрицают свою вину.

Президент Зеленский в 2021 году не подтвердил и не опроверг участие контрразведки, а в 2023-м судебный процесс начали заново из-за смены присяжных.

Также Фокус писал, что утром 10 июля в Киеве неизвестный застрелил полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Впоследствии Национальная полиция установила личности исполнителей убийства, ими оказались граждане другой страны — мужчина и женщина.