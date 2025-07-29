Російські реактори для ХАЕС: Україна готова купити "радянські технології" (відео)

У болгарських реакторах для АЕС є російські технології. У Міненерго допускають їхню закупівлю і роблять акцент на тому, що це — "радянські технології".

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Україна продовжує вести переговори з Болгарією щодо закупівлі двох ректорів російського походження для Хмельницької АЕС. Про це в інтерв'ю каналу ICTV розповіла міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Новий блок АЕС побудують за 5-7 років

На переконання міністра, Хмельницьку АЕС точно варто добудовувати, а з якими блоками — це предмет переговорів і дискусій.

Будівництво нового блоку АЕС, за її оцінками, триватиме 5-7 років, а установка — ще від 3 до 5 років.

"Побудувати атомний об'єкт з нуля — це тривалий період часу", — зауважила чиновник.

Ведучий уточнив, що в болгарських реакторах використовуються російські технології. Гринчук зазначила, що більшість блоків українських АЕС — це "радянські блоки і радянські технології".

Глава Міненерго визнала, що на ринку вже є нові технології для АЕС, що дають змогу виробляти електроенергію і навіть балансувати енергосистему.

"Нові технології дали б змогу Україні бути більш гнучкою в плані енергетики. Наразі для балансування системи використовується теплову та гідрогенерацію", — підсумувала міністр.

Нагадаємо, влада Болгарії у квітні вирішила не продавати Україні два ядерні реактори зі станції "Белене" для Хмельницької АЕС. Країни ведуть переговори про реактори з 2023 року.

Президент Володимир Зеленський раніше доводив вигідність купівлі енергообладнання в Болгарії. Завдяки цьому Україна добудує 3 і 4 енергоблоки Хмельницької АЕС.