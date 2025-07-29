Российские реакторы для ХАЭС: Украина готова купить "советские технологии" (видео)

В болгарских реакторах для АЭС имеются российские технологии. В Минэнерго допускают их закупку и делают акцент на том, что это — "советские технологии".

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Украина продолжает вести переговоры с Болгарией по поводу закупки двух ректоров российского происхождения для Хмельницкой АЭС. Об этом в интервью каналу ICTV рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Новый блок АЭС построят за 5-7 лет

По убеждению министра, Хмельницкую АЭС точно стоит достраивать, а с какими блоками — это предмет переговоров и дискуссий.

Строительство нового блока АЭС, по ее оценкам, продлится 5-7 лет, а установка — еще от 3 до 5 лет.

"Построить атомный объект с нуля — это длительный период времени", — заметила чиновник.

Ведущий уточнил, что в болгарских реакторах используются российские технологии. Гринчук отметила, что большинство блоков украинских АЭС — это "советские блоки и советские технологии".

Глава Минэнерго признала, что на рынке уже имеются новые технологии для АЭС, позволяющие производить электроэнергию и даже балансировать энергосистему.

Новые технологии позволили бы Украине быть более гибкой в плане энергетики. Сейчас для балансировки системы используется тепловую и гидрогенерацию", — заключила министр.

Напомним, власти Болгарии в апреле решили не продавать Украине два ядерных реактора со станции "Белене" для Хмельницкой АЭС. Страны ведут переговоры о реакторах с 2023 года.

Президент Владимир Зеленский ранее доказывал выгодность покупки энергооборудования в Болгарии. Благодаря этому Украина достроит 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.