Оформив за добу: першого прокурора з "інвалідністю" відправлять під суд

Заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області та голова Черкаської обласної МСЕК №2 постануть перед судом за обвинуваченням у махінаціях зі статусом інвалідності.

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Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду перший обвинувальний акт у справі незаконного отримання статусу інвалідності прокурором, повідомив Руслан Кравченко.

Слідство встановило, що 31 липня 2020 року підозрюваний отримав висновок лікаря про задовільний стан здоров'я і того самого дня звернувся до МСЕК, щоб оформити інвалідність. Протягом доби прокурор отримав на руки повний пакет документів і став "інвалідом" ІІ групи.

Під час досудового розслідування прокурора звільнили після того, як генінспекція ОГП подала скаргу до кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів щодо його звільнення з органів прокуратури.

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Перевірки інших випадків тривають.

"Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен незалежно від рангу, статусу чи вигаданого "права на поблажки". Я не про вибірковість. Я про закон і справедливість. І вони одні для всіх. Працюємо далі", — наголосив Кравченко.

Раніше генпрокурор повідомляв, що наразі в органах прокуратури залишилося 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням, які Кравченко підписав.

Щодо решти рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, що Фокус писав, що в органах прокуратури в Україні 20% співробітників отримують пенсійні виплати, а серед керівного складу цей показник сягає 38%. При цьому в Хмельницькій області кількість пенсіонерів-прокурорів перевищує 30%.

Через "інвалідність" прокурорів генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Він зазначив, що у відомстві склалася аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.