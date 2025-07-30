Оформил за сутки: первого прокурора с "инвалидностью" отправят под суд

Заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области и глава Черкасской областной МСЭК №2 предстанут перед судом по обвинению в махинациях со статусом инвалидности.

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Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд первый обвинительный акт по делу незаконному получению статуса инвалидности прокурором, сообщил Руслан Кравченко.

Следствие установило, что 31 июля 2020 года подозреваемый получил заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья и в тот же день обратился в МСЭК, чтобы оформить инвалидность. В течение суток прокурор получил на руки полный пакет документов и стал "инвалидом" ІІ группы.

Во время досудебного расследования прокурора уволили после того, как генинспекция ОГП подала жалобу в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров о его увольнении из органов прокуратуры.

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Проверки других случаев продолжаются.

"Возобновление доверия к прокуратуре начинается с очистки системы. Этот путь пройдет каждый независимо от ранга, статуса или вымышленного "права на поблажки". Я не о избирательности. Я о законе и справедливости. И они одни для всех. Работаем дальше", – подчеркнул Кравченко.

Ранее генпрокурор сообщал, что на данный момент в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию, которые Кравченко подписал.

По остальным решение еще не принято.

Напомним, что Фокус писал, что в органах прокуратуры в Украине 20% сотрудников получают пенсионные выплаты, а среди руководящего состава этот показатель достигает 38%. При этом в Хмельницкой области количество пенсионеров-прокуроров превышает 30%.

Из-за "инвалидности" прокуроров генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. Он отметил, что в ведомстве сложилась аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.