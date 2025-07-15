Прокуроры с инвалидностью: сколько из них уволились из органов, и что ждет остальных

Прокуроров, у которых есть статус человека с инвалидностью, отправят на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

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Вопрос прокуроров с инвалидностью, который разгорелся девять месяцев назад и вызвал широкий резонанс в украинском обществе, до сих пор не решен, однако подвижки в этом деле есть, написал в Facebook генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Он подчеркнул, что общество имеет право знать его позицию как главы Офиса Генерального прокурора, и озвучил основные факты.

По его словам, у него нет полномочий единолично увольнять прокуроров в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности.

При указанных обстоятельствах решения принимаются, исходя из вердикта КДКП.

На данный момент в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию, которые Кравченко подписал.

По остальным решение еще не принято.

"Сегодня я принял решение в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КГКП", – заявил Генпрокурор.

В их число не входят только те, кто имеют статус инвалидов детства, понес невосполнимые потери для здоровья, инвалиды войны и с онкологическими заболеваниями. Всего таких в органах прокуратуры насчитывается 136 человек.

Руслан Кравченко изложил свою позицию Фото: Скриншот

"Поэтому 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии. Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус в результате проверки будет подтвержден. При этом установленные факты неблагочестия не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу", – уверен Кравченко.

Он подчеркнул, что восстановление доверия – это путь, который должен пройти каждый:

"Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону".

Прокуроры с инвалидностью и МСЭК: детали скандала

В октябре 2024 года стали известны результаты расследования ГБР по Хмельницкой МСЭК, которые возмутили общественность. Тогда правоохранители задержали руководительницу медкомиссии Татьяну Крупу и провели обыск в ее доме. Во время обыска обнаружили около 6 млн долл. наличными. Позже выяснилось, что семейство руководительницы имеет три квартиры за рубежом и квартиру в элитном доме в Киеве.

7 октября ее арестовали, назначив залог в размере 500 млн грн.

По информации главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, во время работы Крупы на должности главы МСЭК 49 прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры имели инвалидность.

Впоследствии стало известно, что в органах прокуратуры в Украине 20% сотрудников получают пенсионные выплаты, а среди руководящего состава этот показатель достигает 38%. При этом в Хмельницкой области количество пенсионеров-прокуроров превышает 30%.

Министерство здравоохранения Украины после скандала с поголовной инвалидностью среди прокуроров Хмельницкой области проверило их медицинские дела и обнаружило, что некоторым из них статус лица с инвалидностью был предоставлен незаконно.

Всего же, по результатам проверок СБУ 64 должностных лица МСЭК получили подозрение и отменено более 4 тыс. выводов об инвалидности.

По словам народного депутата Инны Совсун, прокуроры, которые получали инвалидность, использовали лазейку в законе, которая была еще с 2001 года.

Из-за "инвалидности" прокуроров генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. Он отметил, что в ведомстве сложилась аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

Ранее Фокус писал, что прокуроры, которых якобы уволили из-за схемы с пенсиями, получили новые должности.