Минздрав не подтвердил инвалидность прокурорам Хмельницкой области: подробности

Подавляющее большинство прокуроров, которые фигурировали в скандальном деле, вызвали для проведения клинико-экспертного обследования, чтобы подтвердить или опровергнуть их группу инвалидности.

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Министерство здравоохранения Украины после скандала с поголовной инвалидностью среди прокуроров Хмельницкой области проверило их медицинские дела и обнаружило, что некоторым из них статус лица с инвалидностью был предоставлен незаконно. Об этом пишет "Суспільне".

По состоянию на сейчас из 78 работников прокуратур области шестерых не признали лицами с инвалидностью.

В Минздраве говорят, что из 78 прокурорских дел рассмотрели уже 65. Еще 13 находятся на рассмотрении.

Результаты проверки выявили:

по одному прокурору решение МСЭК соответствует действующему законодательству;

6 прокурорам не подтвердили статус лица с инвалидностью;

3 прокурорам вынесли новое экспертное решение;

55 прокуроров вызвали для проведения клинико-экспертного обследования в клинике Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины.

Скандал с получением прокурорами Хмельницкой области группы инвалидности: что известно

Напомним, что 16 октября журналист Юрий Бутусов сообщил, что председатель МСЭК Татьяна Крупа оформила "инвалидность" для почти 50 прокуроров в Хмельницкой области. Из всего руководства прокуратуры области инвалидность не оформил только руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры Александр Гончар.

17 октября главный прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник обвинил журналиста Юрия Бутусова в распространении недостоверной информации и дискриминации по профессиональному признаку. Он заявил, что сам получил инвалидность после того, как упал в кабинете, когда перебирал документы.

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ о проведении служебного расследования из-за распространения информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры

31 декабря сообщалось, что Офис Генпрокурора не уволил ни одного из 67 хмельницких прокуроров, о которых журналисты сообщали, что они получили "липовую" инвалидность.