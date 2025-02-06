МОЗ не підтвердило інвалідність прокурорам Хмельниччини: подробиці

Переважну більшість прокурорів, які фігурували у скандальній справі, викликали для проведення клініко-експертного обстеження, щоб підтвердити чи спростувати їхню групу інвалідності.

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Міністерство охорони здоров'я України після скандалу з поголовною інвалідністю серед прокурорів Хмельницької області перевірило їхні медичні справи і виявило, що деяким з них статус особи з інвалідністю було надано незаконно. Про це пише "Суспільне".

Станом на зараз з 78 працівників прокуратур області шістьох не визнали особами з інвалідністю.

В МОЗ кажуть, що з 78 прокурорських справ розглянули вже 65. Ще 13 перебувають на розгляді.

Результати перевірки виявили:

по одному прокурору рішення МСЕК відповідає чинному законодавству;

6 прокурорам не підтвердили статус особи з інвалідністю;

3 прокурорам винесли нове експертне рішення;

55 прокурорів викликали для проведення клініко-експертного обстеження в клініці Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України.

Скандал з отриманням прокурорами Хмельниччини групи інвалідності: що відомо

Нагадаємо, що 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що голова МСЕК Тетяна Крупа оформила "інвалідність" для майже 50 прокурорів на Хмельниччині. З усього керівництва прокуратури області інвалідність не оформив лише керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Олександр Гончар.

17 жовтня головний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник звинуватив журналіста Юрія Бутусова у поширенні недостовірної інформації і дискримінації за професійною ознакою. Він заявив, що сам отримав інвалідність після того, як впав у кабінеті, коли перебирав документи.

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування через поширення інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури

31 грудня повідомлялося, що Офіс Генпрокурора не звільнив жодного з 67 хмельницьких прокурорів, про яких журналісти повідомляли, що вони отримали "липову" інвалідність.