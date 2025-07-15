Прокурори з інвалідністю: скільки з них звільнилися з органів, і що чекає на інших

Прокурорів, у яких є статус людини з інвалідністю, відправлять на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

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Питання прокурорів з інвалідністю, яке розгорілося дев'ять місяців тому і викликало широкий резонанс в українському суспільстві, досі не вирішене, проте зрушення в цій справі є, написав у Facebook генпрокурор України Руслан Кравченко.

Він наголосив, що суспільство має право знати його позицію як глави Офісу Генерального пррокуррора, й озвучив основні факти.

За його словами, у нього немає повноважень одноосібно звільняти прокурорів у таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. За вказаних обставин рішення ухвалюють, виходячи з вердикту КДКП.

Наразі в органах прокуратури залишилося 484 прокурори з інвалідністю: 41 людина подала заяву на звільнення за власним бажанням, які Кравченко підписав.

Щодо решти рішення ще не ухвалено.

"Сьогодні я ухвалив рішення в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть направлені на розгляд КДКП", — заявив Генпрокурор.

До їх числа не входять тільки ті, хто має статус інвалідів дитинства, зазнав непоправних втрат для здоров'я, інваліди війни та з онкологічними захворюваннями. Загалом таких в органах прокуратури налічується 136 осіб.

Руслан Кравченко виклав свою позицію Фото: Скриншот

"Тому 348 прокурорів чекають на рішення дисциплінарної комісії. Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус у результаті перевірки буде підтверджено. При цьому встановлені факти неблагочестя не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу", — упевнений Кравченко.

Він підкреслив, що відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен:

"Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом".

Прокурори з інвалідністю та МСЕК: деталі скандалу

У жовтні 2024 року стали відомі результати розслідування ДБР щодо Хмельницької МСЕК, які обурили громадськість. Тоді правоохоронці затримали очільницю медкомісії Тетяну Крупу та провели обшук у її будинку. Під час обшуку виявили близько 6 млн дол. готівкою. Пізніше з'ясувалося, що сімейство очільниці має три квартири за кордоном та квартиру в елітному будинку в Києві.

7 жовтня її заарештували, призначивши заставу в розмірі 500 млн грн.

За інформацією головного редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, під час роботи Крупи на посаді голови МСЕК 49 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури мали інвалідність.

Згодом стало відомо, що в органах прокуратури в Україні 20% співробітників отримують пенсійні виплати, а серед керівного складу цей показник сягає 38%. При цьому в Хмельницькій області кількість пенсіонерів-прокурорів перевищує 30%.

Міністерство охорони здоров'я України після скандалу з поголовною інвалідністю серед прокурорів Хмельницької області перевірило їхні медичні справи і виявило, що деяким із них статус особи з інвалідністю було надано незаконно.

Загалом же, за результатами перевірок СБУ 64 посадовці МСЕК отримали підозру і скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

За словами народного депутата Інни Совсун, прокурори, які отримували інвалідність, використовували лазівку в законі, яка була ще з 2001 року.

Через "інвалідність" прокурорів генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Він зазначив, що у відомстві склалася аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

Раніше Фокус писав, що прокурори, яких нібито звільнили через схему з пенсіями, отримали нові посади.