Квитки на автобуси за кордон в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться

Міністерство розвитку громад та територій хоче запустити продаж квитків на автобуси міжнародних рейсів через мобільний застосунок. Його планують запустити в тестовому режимі цьогоріч восени, а повноцінно він має запрацювати з 2026 року.

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Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine, що застосунок буде схожий на той, який є у компанії "Укрзалізниця". За словами урядовця, державний застосунок розробили для боротьби з нелегальними перевізниками, оскільки інакше регулювати цей ринок неможливо.

За словами Сергія Деркача, Мінрозвитку уклало партнерства з низкою платформ, де українці купують квитки на автобуси за кордон. Урядовець пояснив, що такі сайти ніхто не може змусити перевіряти перевізників на легальність, тому держава створює застосунок, де можна буде купувати квитки виключно на легальні маршрути. Він додав, що розробку підтримують міжнародні партнери.

Сергій Деркач наголосив, що новий застосунок стане єдиним офіційним ресурсом для продажу квитків на міжнародні автобусні рейси з України.

"Це буде щось на кшталт мобільного додатку "Укрзалізниці", але для автобусів", — сказав заступник міністра.

Квитки на автобуси за кордон у державному застосунку: як це працюватиме

Продаж квитків на автобуси буде здійснюватися на основі даних державного порталу autobus.gov.ua — там можна перевіряти легальність перевізника вже зараз. Сергій Деркач розповів, що до кінця року портал буде оновлено: на ньому з'явиться функція для перевізників, що дозволить керувати маршрутами та продавати квитки, а пасажирам — брати квитки лише на легальні автобусні рейси.

Також у мобільному застосунку буде можливість залишати про перевізників і міжнародні автобусні маршрути відгуки. Всі скарги автоматично перенаправлятимуться до Державної служби України з безпеки на транспорті, і перевізників каратимуть за порушення.

Нагадаємо, пресслужба "Укрзалізниці" 25 липня що з 1 серпня квитки на частину рейсів продаватимуться лише через "Дія.Підпис". В компанії попередили, що квитки на такі потяги не продаватимуться в касах і будуть доступні лише у мобільному застосунку.

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