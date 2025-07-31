Билеты на автобусы за границу в Украине будут продавать по-новому: что изменится

Министерство развития общин и территорий хочет запустить продажу билетов на автобусы международных рейсов через мобильное приложение. Его планируют запустить в тестовом режиме в этом году осенью, а полноценно оно должно заработать с 2026 года.

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Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач рассказал в интервью Forbes Ukraine, что приложение будет похоже на то, которое есть у компании "Укрзалізниця". По словам чиновника, государственное приложение разработали для борьбы с нелегальными перевозчиками, поскольку иначе регулировать этот рынок невозможно.

По словам Сергея Деркача, Минразвития заключило партнерства с рядом платформ, где украинцы покупают билеты на автобусы за границу. Чиновник пояснил, что такие сайты никто не может заставить проверять перевозчиков на легальность, поэтому государство создает приложение, где можно будет покупать билеты исключительно на легальные маршруты. Он добавил, что разработку поддерживают международные партнеры.

Сергей Деркач отметил, что новое приложение станет единственным официальным ресурсом для продажи билетов на международные автобусные рейсы из Украины.

"Это будет что-то вроде мобильного приложения "Укрзалізниці", но для автобусов", — сказал замминистра.

Билеты на автобусы за границу в государственном приложении: как это будет работать

Продажа билетов на автобусы будет осуществляться на основе данных государственного портала autobus.gov.ua — там можно проверять легальность перевозчика уже сейчас. Сергей Деркач рассказал, что до конца года портал будет обновлен: на нем появится функция для перевозчиков, что позволит управлять маршрутами и продавать билеты, а пассажирам — брать билеты только на легальные автобусные рейсы.

Также в мобильном приложении будет возможность оставлять о перевозчиках и международных автобусных маршрутах отзывы. Все жалобы автоматически будут перенаправляться в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, и перевозчиков будут наказывать за нарушения.

Напомним, пресс-служба "Укрзалізниці" 25 июля что с 1 августа билеты на часть рейсов будут продаваться только через "Дія.Підпис". В компании предупредили, что билеты на такие поезда не будут продаваться в кассах и будут доступны только в мобильном приложении.

В июне Фокус писал о советах украинской блогерши в TikTok, которая рассказала, как добраться из Украины в Европу "за копейки".