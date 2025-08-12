Тяжко поранили і вбили матір: на Львівщині напали на будинок викладача ЛНУ (фото)

21-річний чоловік напав на будинок викладача Львівського національного університету імені Івана Франка Андрія Манька в селі. Підозрюваний проник у будинок вночі з ножем, завдав смертельних ран матері науковця та поранив його самого.

Андрій Манько підтвердив у Facebook 12 червня, що напали на його будинок. Він повідомив, що вижив і перебуває в лікарні.

"Сталася страшна трагедія, на наш будинок в селі напали. Маму вбили, мене тяжко поранили! Я живий і в лікарні! Більше писати не можу, бо йде слідство", — розповів постраждалий.

Андрій Манько розповів, що на його будинок в селі здійснили напад Фото: скриншот

Зазначимо, Андрій Манько є доцентом кафедри туризму географічного факультету в ЛНУ ім. Івана Франка.

Напад на викладача ЛНУ: що говорять у поліції

Про вбивство пенсіонерки й поранення її сина в одному з сіл Самбірського району повідомляла пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області. За даними правоохоронців, підозрюваний пробрався в будинок вночі у стані алкогольного сп'яніння через незачинені двері та поранив ножем 45-річного мешканця і його 67-річну матір, поки вони спали. Жінка померла від ран до приїзду поліції.

Про напад викладач ЛНУ повідомив близько 04:15 8 серпня. Правоохоронці виявили на місці злочину тіло жінки без ознак життя та її сина, що також зазнав ножових поранень. Постраждалого доставили до лікарні. За даними поліції, медики оцінюють його стан як стабільний.

Поліція розслідує напад на викладача ЛНУ в селі Львівської області Фото: Національна поліція

Напад на викладача ЛНУ вчинив 21-річний мешканець села

Правоохоронці в ході слідчих дій встановили, що до будинку постраждалого пробрався 21-річний мешканець одного з сіл Самбірського району. Його затримали в стані алкогольного сп'яніння.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство. Відповідно до Кримінального кодексу України, за цими статтями йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

21-річний мешканець села пробрався з ножем у дім викладача ЛНУ Фото: Національна поліція

