Тяжело ранили и убили мать: на Львовщине напали на дом преподавателя ЛНУ (фото)

21-летний мужчина напал на дом преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрея Манько в селе. Подозреваемый проник в дом ночью с ножом, нанес смертельные раны матери ученого и ранил его самого.

Андрей Манько подтвердил в Facebook 12 июня, что напали на его дом. Он сообщил, что выжил и находится в больнице.

"Произошла страшная трагедия, на наш дом в селе напали. Маму убили, меня тяжело ранили! Я жив и в больнице! Больше писать не могу, потому что идет следствие", — рассказал пострадавший.

Андрей Манько рассказал, что на его дом в селе совершили нападение Фото: скриншот

Отметим, Андрей Манько является доцентом кафедры туризма географического факультета в ЛНУ им.

Нападение на преподавателя ЛНУ: что говорят в полиции

Об убийстве пенсионерки и ранении ее сына в одном из сел Самборского района сообщала пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области. По данным правоохранителей, подозреваемый пробрался в дом ночью в состоянии алкогольного опьянения через незапертую дверь и ранил ножом 45-летнего жителя и его 67-летнюю мать, пока они спали. Женщина скончалась от ран до приезда полиции.

О нападении преподаватель ЛНУ сообщил около 04:15 8 августа. Правоохранители обнаружили на месте преступления тело женщины без признаков жизни и ее сына, который также получил ножевые ранения. Пострадавшего доставили в больницу. По данным полиции, медики оценивают его состояние как стабильное.

Полиция расследует нападение на преподавателя ЛНУ в селе Львовской области Фото: Национальная полиция

Нападение на преподавателя ЛНУ совершил 21-летний житель села

Правоохранители в ходе следственных действий установили, что в дом пострадавшего пробрался 21-летний житель одного из сел Самборского района. Его задержали в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство. Согласно Уголовному кодексу Украины, по этим статьям ему может грозить пожизненное лишение свободы.

21-летний житель села пробрался с ножом в дом преподавателя ЛНУ Фото: Национальная полиция

