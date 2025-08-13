"Православні комуністи" розвісили плакати на Полтавщині: їм пригрозили судом (відео)

Небайдужі українці помітили розклеєні на деревах листівки з червоною зіркою та прийшли сваритися через заборонену символіку. Однак прибічники «православного комунізму» запевнили, що мають також український прапор, а в російськомовних плакатах проблеми не бачать.

На оприлюднених у соцмережах кадрах люди запитують в адептів так званого комуністично-православного руху, навіщо ті розклеїли на деревах плакати з червоною зіркою, а не гербом України. Відео опублікував у TikTok користувач ivan1659.

На одній агітаційній листівці можна побачити напис: "Православный коммунист! Не гадь ближнему!". На іншому плакаті заклики стосуються української влади: "За "Вічне життя рабіновічей" голосуй. Мокрушника Кучму на нары". При цьому на тлі написів в обох випадках використана червона зірка.

Вибачень або пояснень від "православних комуністів" українці не почули. Вони лиш назвали своїх опонентів "ненормальними", покрутили пальцями біля скронь та пішли. Однак одна з учасниць конфлікту визнала, що повісили листівки саме вони, і наголосила, що у них вдома також висить український прапор.

Автори відео пригрозили, що будуть звертатись до суду, на що жінка закликала викликати поліцію. Користувач, який оприлюднив кадри, повідомив, що конфлікт стався у селі Сем'янівка в Полтавській області.

У коментарях рух "православного комунізму" назвали "сектою" та зауважили, що вона діє по всій території пострадянського простору. При цьому прибічників руху описали як нешкідливих. Однак деякі користувачі висловили обурення такою поведінкою, наголосивши, що ці люди мають право на голос і вирішують майбутнє українців.

У виданні "Телеграф" пояснили, що "православний комунізм" — це політичний рух, заснований на християнській релігії. Його адепти вважають, що основи комуністичної ідеї представляв ще Ісус Христос.

