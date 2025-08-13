"Православные коммунисты" развесили плакаты в Полтавской области: им пригрозили судом (видео)

Неравнодушные украинцы заметили расклеенные на деревьях листовки с красной звездой и пришли ссориться из-за запрещенной символики. Однако сторонники "православного коммунизма" заверили, что имеют также украинский флаг, а в русскоязычных плакатах проблемы не видят.

Related video

На обнародованных в соцсетях кадрах люди спрашивают у адептов так называемого коммунистическо-православного движения, зачем те расклеили на деревьях плакаты с красной звездой, а не гербом Украины. Видео опубликовал в TikTok пользователь ivan1659.

На одной агитационной листовке можно увидеть надпись: "Православный коммунист! Не гадь ближнему!". На другом плакате призывы касаются украинской власти: "За «Вічне життя рабіновічей» голосуй. Мокрушника Кучму на нары". При этом на фоне надписей в обоих случаях использована красная звезда.

Извинений или объяснений от "православных коммунистов" украинцы не услышали. Они лишь назвали своих оппонентов "ненормальными", покрутили пальцами у висков и ушли. Однако одна из участниц конфликта признала, что повесили листовки именно они, и отметила, что у них дома также висит украинский флаг.

Авторы видео пригрозили, что будут обращаться в суд, на что женщина призвала вызвать полицию. Пользователь, который обнародовал кадры, сообщил, что конфликт произошел в селе Семьяновка в Полтавской области.

В комментариях движение "православного коммунизма" назвали "сектой" и отметили, что оно действует по всей территории постсоветского пространства. При этом сторонников движения описали как безобидных. Однако некоторые пользователи выразили возмущение таким поведением, отметив, что эти люди имеют право на голос и решают будущее украинцев.

Комментарии под видео конфликта Фото: Скриншот

В издании "Телеграф" пояснили, что "православный коммунизм" — это политическое движение, основанное на христианской религии. Его адепты считают, что основы коммунистической идеи представлял еще Иисус Христос.

Напомним, 12 июня преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франко сообщил о жутком нападении на его дом. Мужчина выжил, но его мать была убита. В полиции подтвердили трагедию в одном из сел Самборского района и раскрыли некоторые детали.

Утром 13 августа на въезде в Ужгород образовалась пробка. Как пояснил местный журналист Виталий Глагола, причиной стала масштабная проверка машин работниками полиции и ТЦК.