Махінації на капремонті у Києві: керівник апарату КМДА отримав підозру від прокуратури

Співробітники Київської міської прокуратури повідомили про підозру керівнику апарату Київської міської державної адміністрації Дмитру Загуменному. Його та ще низку посадових осіб підозрюють у розтраті коштів на капітальному ремонті в столиці.

Пресслужба Офісу генерального прокурора 13 серпня повідомила, що загалом підозри отримали 22 людини на суму збитків у понад 230 млн гривень. Серед підозрюваних: посадові особи комунальних підприємств і структурних підрозділів КМДА та підприємці, що за бюджетні кошти виконували роботи чи постачали товари.

"Посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка коштувала столичному бюджету сотні, а подекуди й мільйони гривень як у випадку із зупинкою руху поїздів метро на ділянці від станції "Либідська" до станції "Теремки" та у пособництві в заволодінні бюджетними грошима", — розповіли в Офісі генпрокурора.

За словами прокурорів, підозри отримали керівник апарату КМДА, заступник директора Департаменту — начальник управління дорожньої інфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, начальник управління спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс" і ще 19 осіб. Клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад скерували до суду.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко уточнив, що керівник апарату КМДА та колишній директор комунального підприємства "Автотранспортне підприємство КМДА" отримали підозри через махінації на ремонтних роботах у столиці, а саме — розтрату коштів на капремонті.

В повідомленні Офісу генерального прокурора не називаються прізвища, та журналісти Новини.Live з посиланням на джерела стверджують, що мова йде зокрема про керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Дмитро Загуменний на момент публікації матеріалу не коментував повідомлення про вручення йому підозри.

Дмитро Загуменний згаданий в розслідуванні Bihus про нічне таксі

Журналісти Bihus.Info 9 серпня опублікували розслідування, в якому розповіли, що водії "сірого" ринку нічного таксі у Києві отримали спецдозволи на поїздки столицею в комендантську годину без законних підстав. За словами розслідувачів, до березня 2025 року спецдозволи на пересування вночі мали право видавати посадовці міської адміністрації, зокрема керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний видав понад 2 тисячі перепусток. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко визнав проблему, заявив, що він перепусток не видає, та сказав, що під час аудиту Загуменний не надав інформацію "в тому вигляді, в якому ведеться реєстр виданих перепусток".

Сам Дмитро Загуменний 11 серпня запевнив, що надав усю наявну інформацію КМВА в січні-лютому 2025 року та неодноразово підіймав питання врегулювання та цифровізації видачі спецперепусток, але його пропозиції залишалися без розгляду.

