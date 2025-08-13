Махинации на капремонте в Киеве: руководитель аппарата КГГА получил подозрение от прокуратуры

Сотрудники Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрию Загуменному. Его и еще ряд должностных лиц подозревают в растрате средств на капитальном ремонте в столице.

Related video

Пресс-служба Офиса генерального прокурора 13 августа сообщила, что в целом подозрения получили 22 человека на сумму убытков в более 230 млн гривен. Среди подозреваемых: должностные лица коммунальных предприятий и структурных подразделений КГГА и предприниматели, которые за бюджетные средства выполняли работы или поставляли товары.

"Чиновников подозревают в служебной халатности, которая стоила столичному бюджету сотни, а иногда и миллионы гривен как в случае с остановкой движения поездов метро на участке от станции "Лыбедская" до станции "Теремки" и в пособничестве в завладении бюджетными деньгами", — рассказали в Офисе генпрокурора.

По словам прокуроров, подозрения получили руководитель аппарата КГГА, заместитель директора Департамента — начальник управления дорожной инфраструктуры Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальник управления специализированного коммунального предприятия "Киевтелесервис" и еще 19 человек. Ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от должностей направили в суд.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко уточнил, что руководитель аппарата КГГА и бывший директор коммунального предприятия "Автотранспортное предприятие КГГА" получили подозрения из-за махинаций на ремонтных работах в столице, а именно — растрату средств на капремонте.

В сообщении Офиса генерального прокурора не называются фамилии, но журналисты Новини.Live со ссылкой на источники утверждают, что речь идет в частности о руководителе аппарата КГГА Дмитрии Загуменном.

Дмитрий Загуменный на момент публикации материала не комментировал сообщение о вручении ему подозрения.

Прокуроры объявили подозрения чиновникам КГГА в служебной халатности Фото: Офис генерального прокурора

Дмитрий Загуменный упомянут в расследовании Bihus о ночном такси

Журналисты Bihus.Info 9 августа опубликовали расследование, в котором рассказали, что водители "серого" рынка ночного такси в Киеве получили спецразрешения на поездки по столице в комендантский час без законных оснований. По словам расследователей, до марта 2025 года спецразрешения на передвижение ночью имели право выдавать чиновники городской администрации, в частности руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный выдал более 2 тысяч пропусков. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко признал проблему, заявил, что он пропусков не выдает, и сказал, что во время аудита Загуменный не предоставил информацию "в том виде, в котором ведется реестр выданных пропусков".

Сам Дмитрий Загуменный 11 августа заверил, что предоставил всю имеющуюся информацию КГВА в январе-феврале 2025 года и неоднократно поднимал вопрос урегулирования и цифровизации выдачи спецпропусков, но его предложения оставались без рассмотрения.

Напомним, в Центре противодействия коррупции 13 августа сообщали, что следователи ГБР приехали в Харьковскую область, чтобы объявить главе организации Виталию Шабунину новое подозрение.